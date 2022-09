Lumea deplânge moartea Elisabetei a II-a: o regină pentru istorie. Reacțiile oficialilor

Hoyle a subliniat că suverana, care a murit la castelul său scoțian din Balmoral la vârsta de 96 de ani, „a exercitat o influență liniștită și constantă asupra țării noastre”.

Elisabeta a II-a a murit astăzi la vârsta de 96 de ani. Aceasta marchează sfârșitul unei domnii care a durat mai mult de 70 de ani. Cea mai lungă din istorie. Vestea a surprins joi dimineață societatea britanică. Palatul Buckingham a trimis un comunicat în care își exprimă îngrijorarea pentru starea de sănătate a reginei.

Canalele britanice, precum BBC, s-au grăbit să se facă ecoul morții Elisabetei a II-a. „Regina Elisabeta a II-a a murit după 70 de ani de coroană, la vârsta de 96 de ani”.

Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a fost printre primii politicieni care și-au exprimat condoleanțele. A făcut-o printr-o imagine a reginei, fără niciun mesaj.

La scurt timp după aceea, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrel, a subliniat „remarcabila domnie a Elisabetei a II-a în momentele cheie ale secolelor XX și XXI”. El a adăugat că „gândurile noastre sunt alături de familia ei și de poporul britanic”.

ONU a dorit, de asemenea, să trimită un mesaj de adio monarhului, despre care spune că a fost ” admirată în întreaga lume pentru conducerea și devotamentul său”. Coperta revistei Time îi va fi dedicată : „Regina Elisabeta a II-a, 1926-2022″.

13:50 | Președintele mexican Andrés Manuel López Obrador își exprimă condoleanțele cu ocazia decesului Reginei Elisabeta a II-a.

13:10 | Prim-ministrul britanic Elizabeth Truss adresează un mesaj națiunii, în urma decesului Reginei Elisabeta a II-a.

„Majestatea Sa a fost o stâncă pe care a fost construită epoca modernă și pe care a fost construită țara noastră. Suntem o națiune modernă și dinamică… Regina Elisabeta a II-a a fost spiritul Marii Britanii și acest spirit va domni pentru totdeauna…. A fost iubită și admirată de toți locuitorii din Regatul Unit și din întreaga lume.

În zilele următoare, ne vom alătura prietenilor noștri și Commonwealth-ului pentru a sărbători moștenirea lăsată de Regina Elisabeta. Astăzi, ea transmite coroana noului nostru monarh, Majestatea Sa Regele Carol al III-lea. Dumnezeu să-l salveze pe rege”, s-a auzit discursul lui Truss.

13:00 | Prințul Charles, viitorul rege al Regatului Unit, a oferit primele sale cuvinte după moartea mamei sale, Regina Elisabeta, prin intermediul contului oficial al Familiei Regale Britanice.

„Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este unul dintre cele mai mari momente de tristețe pentru mine și pentru toți membrii familiei.

Plângem profund trecerea în neființă a unei mame iubite și suverane. Știu că pierderea ei va fi foarte profundă pentru întreaga țară, pentru familia regală și Commonwealth, precum și pentru nenumărați oameni din întreaga lume.

În timpul perioadei de doliu și de schimbare, eu și familia mea vom fi mângâiați și consolați de cunoașterea respectului și a aprecierii profunde pe care Regina o va avea”.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion.

She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change.

Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA

— António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022