Lukașenko, dezvăluiri șocante despre Putin: ”Ne va îngropa pe toți. Am acces la toate detaliile legate de el”

După ce mai mulți lideri internaționali au făcut declarații legate de starea mentală a lui Putin, iar unii psiologi chiar au afirmat că are probleme psihice, președintele din Belarus susține contrariul. Însă felul cum a făcut-o i-a cam șocat pe unii.

„Noi doi nu ne-am întâlnit doar în calitate de șefi de stat, suntem într-o relație de prietenie. Am acces la toate detaliile legate de el, pe cât posibil, atât în materie de chestiuni de stat, cât și personale”, a declarat Aleksander Lukașenko, într-un interviu pentru televiziunea niponă TBS citat de Reuters.

Ne va îngropa pe toți

Premierul britanic Boris Johnson a spus că Putin este total ”irațional”, în vreme ce premierul olandez Mark Rutte l-a descris drept ”total paranoic”. Mai mulți psihologi care au analizat ultimul discurs al lui Putin au spus că suferă de sindrom paranoid, iar alții l-au descris ca un obsedat de control cu tulburări narcisiste.

„Occidentul și dumneavoastă ar trebui să vă scoateți din cap prostia asta, ficțiunea asta. Putin este categoric apt, este într-o formă mai bună ca niciodată. Este o persoană complet sănătoasă la cap, sănătoasă fizic, este o fire sportivă. Cum se spune pe aici, va răci la înmormântarea noastră, a tuturor“, i-a răspuns Lukașenko, reporterului care la intervievat. Ultima remarcă se poate traduce în termeni populari românești: Ne va îngropa pe toți.

Lukașenko „plânge“ după URSS

Dincolo de laudele aduse lui Putin, Lukașenko a venit din nou cu teoria aberantă că Ucraina este o construcție artificială și că de fapt ea este o parte a Rusiei. Mai mult, președintele din Belarus „suspină“, după fosta URSS.

„Dacă Uniunea Sovietică ar fi existat până în ziua de azi, am fi putut să evităm tot felul de conflicte din lume. Occidentul și America au trebuit întotdeauna să ia în considerare poziția Uniunii Sovietice. Lumea era multipolară. Un pol l-a contrabalansat pe celălalt. Cauza a ceea ce se întâmplă acum în lume este unipolaritatea, o monopolizare a planetei noastre de către Statele Unite.

M-am născut și am trăit în acea țară. Am fost loial acelei țări. Am fost membru al Partidului Comunist. Pentru mine, la fel ca și pentru întreaga lume care și-a dat seama acum de asta, a fost o tragedie. Prăbușirea Uniunii Sovietice este o tragedie”, a declarat Lukașenko, în interviul menționat.