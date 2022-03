Lovitură fără precedent pentru Vladimir Putin! Totul se întâmplă în plin război. Sancţiunile care îl vor afecta grav

Nu mai este un secret că Vladimir Putin este un fan înfocat al operațiilor estetice. Mai mulți specialiști au dezvăluit că președintele rus a apelat la mai multe retușuri pentru a avea un chip cât mai tânăr. Acesta ar putea rămâne fără Botox din cauza sancțiunilor impuse de către companiile mondiale farmaceutice.

Mai mulți producători de medicamente, printre care Eli Lilly and Company, Novartis and Abbvie Inc. au decis că este momentul să renunțe la orice fel de colaborare cu Rusia după războiul din Ucraina. Cu toate astea, Eli Lilly and Co a declarat că va trimite medicamente esențiale pentru tratarea cancerului și al diabetului, dar rușii nu vor mai beneficia de tratamente „neesențiale”, potrivit The Independent.

La rândul său, Abbvie, cu sediul în Illinois, care deține celebrul tratament Botox pentru riduri, a declarat că a întrerupt înțelegerea cu Rusia. Conform specialiștilor, această veste îl va afecta enorm pe Vladimir Putin. Liderul Rusiei a apelat de mai multe ori la injecții cu Botox pentru a rămâne veșnic tânăr.

Vladimir Putin rămâne fără Botox în plin război

Zvonurile privind utilizarea produsului de către liderul Rusiei au început după vizita sa, din 2011, la Kiev. Acesta a venit la eveniment plin de vânătăi, iar internauții au dedus că Putin și-a făcut o intervenție estetică.

Deşi purtătorul său de cuvânt de atunci a declarat că nu este adevărat, mai mulţi chirurgi plasticieni au recunoscut că președintele rus nu este la prima intervenție de acest tip. Pe rețelele de socializare au apărut și o serie de imagini cu Putin înainte de Botox și după.

Medicii și-au dat seama că Liderul Rusiei a apelat la un lifting la ochi şi mai multe injecţii cu Botox în zona frunţii şi a obrajilor. Cu toate astea, una dintre cele mai mari companii, Abbvie Inc, nu a vrut să ofere foarte mult declarații despre retragerea produselor din țara lui Putin.

„Gândurile noastre se îndreaptă către oamenii din Ucraina și către cei afectați din întreaga regiune. În calitate de companie biofarmaceutică globală, avem o responsabilitate față de pacienții care depind de medicamentele noastre. Ne-am angajat să ne asigurăm că pacienții noștri din Ucraina, Rusia și din întreaga regiune continuă să aibă acces la medicamentele noastre esențiale și salvatoare de vieți.”

„Pe măsură ce evenimentele tragice continuă să se desfășoare în Ucraina, AbbVie a suspendat temporar operațiunile pentru toate produsele noastre estetice în Rusia.”, a mai adăugat compania farmaceutică.