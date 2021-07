Bătălia din interiorul PNL începe să semene din ce în ce mai mult cu un măcel politic. Tabăra lui Florin Cîțu îi fugărește pe cei din tranșeele lui Ludovic Orban, care aruncă cu smoala jignirilor deloc meșteșugite ca să stopeze ofensiva. Când ai lui Cîțu obosesc sau pleacă în vacanță (căci, deh, orice om politic simte nevoie să se odihnească în Bulgaria, Grecia, Italia, Spania în miezul verii în loc să alerge pe coclaurile patriei), orbaniștii se furișează și mai fură câte o filială. Urmează scandal, plânsete, amenințări, demiteri, tot mise-en-place(ul) unei bătălii interne.

Era de prevăzut că se va ajunge aici. Așa cum am tot scris, Ludovic Orban este un om politic cu experiență care știe că un Congres se câștigă în sală, nu la televizor sau pe Facebook. Care știe numele fiecărui primar PNL, răspunde la telefon indiferent dacă are sau nu numărul interlocutorului în agendă, dar care se visează, și aici vine bomba…Președintele României! Deci are cam toate motivele să poată și să vrea să câștige războiul cu Florin Cîțu.

De fapt, nu este un război cu actualul prim-ministru. Este o luptă dusă pe sub masă între Ludovic Orban și Klaus Iohannis. Pentru că cel care nu-l mai vrea președintele liberalilor este Klaus Iohannis. Din motive diverse, dar cele mai multe țin de raporturile personale între cei doi. Circul mediatic făcut la ultima ședință de guvern, cu lungul drum al lui Klaus Iohannis, alături de Florin Cîțu prin Palatul Victoria, avea rolul de a-l consacra pe ultimul drept Alesul Președintelui. Dar cred că i-a făcut mult mai mult rău decât bine.

Klaus Johannis este temut de cei din PNL, numai că de bătălia din partid depinde și viitorul său politic. Dacă nu-i iese Alesul, va avea în Ludovic Orban un dușman pe viață. Care îl va aștepta să-și termine mandatul pentru a-l face să devină irelevant. Sau poate chiar mai rău, dar să nu ne ducem mult prea departe cu speculațiile.

Până atunci mai au de trecut un Congres. Un Congres din care PNL va ieși mai slăbit decât a intrat, iar aici Ludovic Orban are o mare parte din vină. S-a transformat în Terminatorul liberalilor. Pentru că, indiferent cine câștigă, PNL pierde…