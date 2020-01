„Din cauza faptului că au fost zile libere există, nici măcar nu putem să îi spunem întârziere, o decalare a termenului de plată a pensiilor. Pensiile vor fi plătite cu o decalare de trei-patru zile, care s-a datorat faptului că au existat zile libere şi că, practic, astăzi e prima zi lucrătoare. Atâtea fake news-uri am văzut pe tema pensiilor, atâtea fake news provocate în fiecare zi fără să aibă nicio sursă, pur şi simplu numai de a menţine o dezbatere pe Legea pensiilor. Noi am prevăzut în Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca să fie limpezi toate lucrurile pe tema asta”, a declarat Orban la Digi 24.

Ludovic Orban a mai spus că PNL îşi menţine poziţia faţă de pensiile speciale şi chiar s-a discutat despre posibilitatea convocării unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru desfiinţarea acestora.

Ce spun reprezentanții Poștei

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a anunțat, luni, că poştaşii vor începe să distribuie pensiile din data de 10 ianuarie, după ce Casa Naţională de Pensii Publice va vira marţi, 7 ianuarie, Poştei Române prima tranşă din drepturile sociale.

„Într-o lună obişnuită, Poşta Română primeşte prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ trei zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile”, se arată într-un comunicat al CNPR.

