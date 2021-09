Acuzații în premieră. Orban susține că Florin Cîțu i-a expus pe români vaccinurilor expirate

Liderul PNL, Ludovic Orban, a făcut o serie de comentarii referitoare la ancheta DNA cu privire la achiziția a 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Aceasta este o cantitate mult prea mare față de necesarul României.

„Nu cunosc exact despre ce e vorba, am înțeles că este vorba despre achiziționarea unui număr foarte mare de vaccinuri, peste nevoile de vaccinare, iar când am ajuns la un anumit nivel, încă s-au mai achiziționat. Am achiziționat vaccinuri care erau în termen de expirare, pe care nu le-am folosit și pe care a trebuit să căutăm să le vindem, iar unele chiar au expirat”, a spus Ludovic Orban, citat de Realitatea TV.

Procurorii DNA au demarat o anchetă care vizează achiziția a 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Într-un comunicat oficial, DNA anunțat că procurorii cercetează un posibil abuz în serviciu, dar că momentan, cercetările nu au în vedere anumite persoane.

„Ca răspuns la solicitările transmise de către reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice următoarele: Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă («in rem»), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nici o persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, se arată în comunicatul de presă.

DNA strânge probe în această anchetă

Potrivit documentului citat, elaborat de DNA, în această etapă nu sunt formulate acuzații împotriva unor potențiali suspecți ci doar se strâng probele care să stabilească dacă a fost încălcată legea penală.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală” a transmis DNA.

Anchetatorii nu au mai dat alte detalii cu privire la stadiul cercetării, invocând legislația în vigoare cu privire la procedurile de cercetare penală.

Surse citate de Realitatea TV susțin că ancheta a început în urma unei sesizări formulate de reprezentanți ai USR PLUS, partid care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.