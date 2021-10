Ludovic Orban nu se lasă. Declarații incredibile, în plină criză politică: „Premierul sunt eu!”

„Premierul sunt eu”

În mijlocul crizei politice din România, Ludovic Orban a anunțat, vineri seară, într-o intervenție la postul de televiziune B1, că, potrivit statutului PNL, premierul desemnat este el, nu Florin Cîțu, actualul lider al liberalilor, așa cum se susține în spațiul public. „La ora actuală, premierul, conform Statutului Partidului Naţional Liberal, desemnat conform statutului, sunt eu”, a declarat fostul lider PNL.

„Premierul trebuie hotărât în Consiliul Naţional al PNL şi singurul Consiliu Naţional care a luat o decizie cu privire la candidatura premierului a fost Consiliul Naţional din 2019, când a fost desemnat şi Iohannis candidat la prezidenţiale. De atunci nu a mai existat o altă decizie”, a mai spus Ludovic Orban.

Își face Ludovic Orban partid?

Întrebat dacă are în vedere să construiască un nou partid politic, sub numele de „Forța Liberală”, Ludovic Orban a spus: „Dacă o să am, în urma unei analize foarte serioase, dacă o să iau decizia de a construi o nouă forţă politică, o voi face doar pentru că ea este necesară pe piaţa politică şi pentru că este nevoie ca marea majoritate a oamenilor care au o gândire liberală, care au opţiuni de centru-dreapta să fie reprezentaţi în mod onest, profesionist, cinstit, pentru că din păcate astăzi cei care sunt la butoane practic au scos PNL din contractul pe care l-am avut cu cetăţenii”.

Anterior, fostul președinte PNL a spus că liberalismul a fost încălcat la congres și a acuzat că actuala conducere a partidului „aproape că nu mai e PNL”. „Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund și m-a făcut pentru prima oară să-mi pun întrebarea dacă mai am ce să caut în această gașcă care a călcat în picioare lucruri fundamentale în democrație. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (…) A fost un coșmar, eu așa ceva n-am trăit în 31 de ani. Pentru mine, toți cei care au implementat un astfel de sistem reprezintă un pericol public pentru democrația românească”, a declarat Orban.