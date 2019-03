Ludovic Orban a cerut sprijin din partea PPE pentru Laura Codruţa Kovesi

Preşedintele PNL Ludovic Orban a solicitat, printre altele, în cadrul conferinţei cu secretarul general al PPE Antonio Lopez, ca sprijinul PPE să se menţină astfel încât Laura Codruţa Kovesi să ajungă procuror şef al Parchetului European.





Redăm mai jos discursul lui Ludovic Orban, dar şi cel al lui Antonio Lopez:

Ludovic Orban Sărut mâna! Bună ziua! Avem bucuria de a-l avea ca oaspete al Partidului Național Liberal pe unul dintre cei mai importanți lideri ai Partidului Popular European, Antonio Lopez Isturiz, secretarul general al PPE. În cadrul discuțiilor pe care le-am purtat am abordat mai multe teme importante și am să încep cu o temă care nu era inclusă pe agendă, dar fiind pe agenda publicului din România o voi evidenția. Se știe că Spania este un exemplu de succes în privința dezvoltării accelerate a infrastructurii de transport, atât în privința transportului rutier, mă refer la autostrăzi, cât și în privința dezvoltării transportului feroviar. La ora actuală, aproape toate orașele importante ale Spaniei sunt conectate pe rețele de transport feroviar rapid. Am discutat despre acest exemplu de succes și ce anume am putea prelua în România pentru a putea aplica acest sistem prin care infrastructura de transport s-a dezvoltat într-un ritm accelerat. Printre temele abordate am abordat colaborarea dintre Partidul Popular European și Partidul Național Liberal pe toată perioada campaniei electorale în alegerile pentru Parlamentul European, coordonarea mesajelor, pregătirea răspunsurilor celor mai potrivite la provocările și așteptările cetățenilor din țările Uniunii Europene, de asemenea, colaborarea extrem de apropiată între liderii partidelor care compun Partidul Popular European în fiecare țară din Uniunea Europeană. Am pregătit evenimentul de mâine care este cel mai important eveniment găzduit de Partidul Național Liberal, reuniunea Partidului Popular European și a liderilor locali și regionali ai Partidului Popular European, un eveniment la care vor participa peste 150 de primari, președinți de regiuni din țări ale Uniunii Europene, de asemenea, vor participa peste 3000 de aleși locali ai Partidului Național Liberal, ne bucurăm de prezența domnului secretar general, domnul Antonio Lopez Isturiz și, de asemenea, de prezența președintelui României și de prezența viitorului președinte al Comisiei Europene, candidatul PPE, și anume Manfred Weber . Evident, am abordat subiecte importante pentru România cum sunt evoluția MCV și am prezentat obiectivul nostru ca MCV să înceteze prin punerea în practică a recomandărilor Comisiei Europene și a Comisiei de la Veneția. De asemenea, am abordat procedura de alegere a procurorului șef european, și mai ales derularea ulterioară a acestei proceduri. I-am mulțumit încă o dată domnului secretar general pentru suportul extrem de important pe care l-a oferit conducerea Partidului Popular European și grupul parlamentar al Partidului Popular European pentru susținerea candidatului român și de asemenea, am solicitat ca acest sprijin să se mențină astfel încât deciziile luate la nivelul Parlamentului European, în Comisia LIBE și în Comisia CONT, de asemenea, evaluarea independentă a candidaților care au plasat candidatul român pe primul loc, să fie susținută extrem de serios astfel încât să avem garanția că Laura Codruța Kovesi va ajunge procuror șef al Parchetului european.

Antonio Lopez Isturiz Bună dimineața! Cred că acum trei săptămâni am fost în București și am spus că pentru Partidul Popular European, România este prima. De aceea sâmbătă vom avea cel mai mare eveniment din campania PPE, aici, la București. Și ne menținem promisiunea, aceasta trebuie să fie o campanie conectată cu candidații locali și regionali. Vrem să aducem Bruxelles-ul mai aproape cu realitățile de la nivel local. De aceea, sute de politicieni din toată Europa se vor reuni aici, în România, pentru a vorbi despre lucruri care chiar sunt interesante pentru oameni. De aceea am avut oportunitatea și plăcerea de a discuta cu domnul Ludovic Orban despre această chestiune importantă, transportul și infrastructura. Ca un politician spaniol sunt foarte mândru de felul în care s-a dezvoltat infrastructura de transport în Spania de-a lungul anilor și știu că putem face același lucru în România. Această infrastructură a ajutat ca turismul în Spania să se dezvolte foarte mult, în ultimii doi ani am avut 70 de milioane de turiști. Și un lucru interesant, avem aproape un milion de români care trăiesc în Spania. Cred că este timpul ca românii și spaniolii să împartă această experiență prin diaspora românească din țara mea. Acești oameni sunt esențiali în țara mea, românii au ajutat la dezvoltarea economică a țării mele și pot să facă acest lucru acum și în România. Ceea ce vrem noi este ca Bruxelles și Europa să ajute în acest sens prin fonduri, să asigure mijloacele prin care românii care locuiesc în Spania să poată să ajute și la dezvoltarea acestei frumoase țări, România. Pentru asta avem nevoie de cei mai buni oameni, de cei mai buni oameni leși. De aceea m-am bucurat când am văzut lista PNL. M-am bucurat să văd un amestec de oameni profesioniști și de oameni care au lucrat cu mine în Parlamentul European. Am văzut numele lui Siegfried Mureșan, Daniel Buda, Cristi Bușoi. Sunt membrii interesanți ai Parlamentului European cu care am lucrat foarte bine în ultimii cinci ani, împreună cu alții care sunt foarte bine văzuți aici, în România, și mi se pare foarte bine că locul unu pe listă este ocupat de un om specializat în comunicare. Candidatul numărul unu, Rareș Bogdan, care va fi mâine alături de noi la eveniment arată legătura pe care vrea să o facă PNL între Bruxelles și România, comunicarea dintre acestea două. Nu este numai important numai să o faci, este important și să o spui. Așa că este nevoie de oameni specializați în comunicare în această domeniu. Felicitări, cred că aceasta este o opțiune foarte bună! Întreaga echipă a Partidului Popula European este astăzi și va fi mâine aici împreună cu candidatul nostru Manfred Weber. Așa cum v-am spus, acum 3 săptămâni, România este o prioritate cheie pentru noi toți în Partidul Popular European. În aceste zile vom discuta cu Ludovic Orban și leadershipul Partidului Național Liberal despre cum să administrăm foarte bine, nu doar campania, dar și perioada de după campanie. Atunci când PPE va deveni, așa cum spun toate sondajele din nou, primul partid din Parlamentul European. Trebuie să vedem cum putem folosi această influență de către membrii PNL în PPE, în cel mai bun interes al țării. Avem un exemplu bun pentru colaborarea noastră și este vorba de susținerea doamnei Laura Codruța Kovesi, pentru funcția de procuror european. Este foarte important și PPE prin intermediul membrilor săi PNL a fost conștient că sprijinim și încurajăm un candidat foarte bun. Se pare că Guvernul socialist din România nu gândește același lucru și sunt în stare să meargă împotriva candidatului național. Nu am văzut asta niciodată în Spania. Noi nu atacăm candidații pentru că sunt socialiști populari și așa mai departe, îi sprijinim. Eu l-am sprijinit pe președintele Parlamentului European acum mai mulți ani pentru că era bine, era bine pentru Spania. Când vor pune socialiștii țara pe primul loc și ideologia pe locul doi, îi întreb. Toți trebuie să facem același lucru. Uniunea Europeană trece acum printr-un moment foarte dificil și cetățenii se așteaptă de la noi să punem țara pe primul loc și ideologia pe locul doi și este foarte important sa apărăm imaginea României la Bruxelles. De aceea Partidul Popular European are un angajament, să ajute președinția europeană prin intermediul României, atâta vreme cât nu este folosită pentru campanie de către Guvern, ci ca o adevărată reprezentare a tuturor cetățenilor români. Cer din nou Guvernului să sprijine societatea civilă, profesioniștii. Președinția română a Consiliului Uniunii este totuși și o președinție pentru români. Este o oportunitate fantastică pentru cetățenii români să cunoască mai bine Uniunea Europeană și Partidul Popular European va fi acolo pentru a ajuta. Acum ne confruntăm cu momente dificile, dar Partidul Popular European este gata să preia conducerea din nou, așa cum am făcut-o din 1999, și sper ca poporul român să voteze pentru lista PNL. Cred că este o listă foarte bună și profesionistă și în PPE avem nevoie de cât mai mulți membri ai Partidului Național Liberal pentru a apăra România și pentru a apăra poporul român la Bruxelles și în instituțiile europene. Mulțumesc foarte mult! (Care este opinia dvs. pentru protestul civic de astăzi?) Ludovic Orban Noi avem ca prioritate dezvoltarea infrastructurii de transport, atât infrastructura de transport rutier, cât și infrastructura de transport feroviar, infrastructura de transport aerian și infrastructura de transport fluvial. Cred că majoritatea zdrobitoare a primarilor noștri susțin acest protest care va avea loc la ora 15:00, și de altfel noi am și dat exemple aducând practic o premieră în istoria României, și anume încercând să forțăm construcția autostrăzii Unirii autostrada Tg. Mureș - Iași – Ungheni, adoptând o lege în Parlament. La ora actuală există o lege în Parlament, pe care Guvernul este obligat să o pună în practică. Acest protest este extrem de important, pentru că vine după 5 ani de zile, dacă nu chiar 6 ani de zile în care toate marile proiecte de infrastructură au stagnat și deși avem la dispoziție multe miliarde de euro pentru a finanța aceste proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport, Guvernul nu face nimic pentru a folosi acești bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România. Ca atare, suntem solidari cu acest protest și protestăm alături de ei și întreaga noastră acțiune politică este pentru susținerea prioritizării acestor proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport. Antonio López-Istúriz Îmi aduc aminte cu mulți ani în urmă când am început în Spania să construim aceste autostrăzi, la acel moment nu a fost bine primit acest lucru de către oamenii de la protecția mediului și a fost o dezbatere foarte vie și în Spania, după acest lucru nimeni nu protestează pentru că avem o dezvoltare economică extraordinară nu numai datorită turismului, ci si datorită acestei rețele de autostrăzi, nu numai în interiorul Spaniei, ci și cele care ne conectează cu Europa. De acest lucru are cu adevărat nevoie România. Aici, dimpotrivă, oameni protestează pentru că își doresc autostrăzi. Oamenii nu ar trebui să protesteze pentru că vor autostrăzi. Acestea ar trebui să fie deja făcute cu fondurile europene care sunt aici și ar trebui să fie o prioritate. Multumesc! (În legătură cu Fidesz. Când se va lua o decizie, dacă PNL a hotărât cum va vota și dacă cumva va afecta viitoarea președinție a Comisiei Europene în privința popularilor?) Ludovic Orban Partidul Național Liberal nu a luat încă o decizie. Există o comunicare în momentul de față cu partidul condus de Viktor Orban, în care există o solicitare extrem de fermă de revizuire a tuturor pozițiilor care contravin principiilor și valorilor europene, care contravin principiilor și valorilor promovate de Partidul Popular European. Așteptăm să vedem rezultatul acestor discuții și vom lua o poziție în momentul în care vom ști foarte clar dacă partidul din Ungaria revine în cadrul firesc, normal al Partidului Popular European sau dacă continuă să acționeze împotriva unor valori, împotriva unor principii, împotriva unor decizii care sunt luate la nivelul Partidului Popular European. Când vom știi rezultatul acestor discuții vom lua decizia și decizia noastră va fi cunoscută public. Antonio López-Istúriz Această dezbatere despre Fidesz și Viktor Orban demonstrează încă o dată că Partidul Popular European este un partid democratic. Avem aceste dezbateri, nu ca alții care nu țin nicio dezbatere deloc. Pot să vă spun acum că premierul Ungariei a trimis scrisori de scuze pentru toată lumea, dar partidele noastre trebuie să decidă în reuniunile lor politice dacă sunt în regulă sau nu cu acest lucru. Nu depinde de președinte, de aceea nu suntem socialiști, depinde de membrii partidelor noastre într-un vot secret, care va avea loc la Bruxelles și nu pot să vă spun care va fi rezultatul final. Viktor Orban face pași pentru a îmbunătății situația și pentru a-și cere scuze. Vom afla daca membrii partidelor noastre sunt de acord sau nu cu aceasta. Ludovic Orban Și oricum răspunsul este, indiferent de decizia care se va lua, nu există niciun dubiu în privința capacității Partidului Popular European că va câștiga alegerile pentru Parlamentul European.

