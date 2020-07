Președintele PNL, Ludovic Orban, a vizitat Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, Șantierul Naval Constanța și șantierul lucrărilor de reabilitare a Cazinoului de pe malul mării. În permanență a fost flancat de candidatul PNL la primăria Constanța, senatorul Vergil Chițac, și candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Constanța, fostul deputat Mihai Lupu. Senatorul Chițac a lipsit doar de la Șantierul Naval Constanța unde premierul a vizitat „Histria Dion”, o navă care urmează să fie lansată la apă. Este Șantierul care împreună cu Naval Group a câștigat contractul pentru construirea celor patru corvete pentru MApN, în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Vergil Chițac a lipsit din Șantierul Naval Constanța cel mai probabil pentru că, anterior, s-a situat categoric de partea companiei olandeze Damen, care a luptat pentru câștigarea acestui contract.„ Eu, dacă aş fi fost ministru, din momentul în care statul român a devenit acţionar majoritar la Damen, întrerupeam procedura şi făceam încredinţare directă. Pun prinsoare că încă doi ani de zile nu vom avea contract. Eu cred că în cazul în care contractul corvetelor nu i se acordă lui Damen, a doua zi DNA bate la uşa cuiva”, spunea, în urmă cu doi ani, senatorul constănţean.

Vergil Chițac a fost însă lăudat la Cazinoul din Constanța. Ludovic Orban nu a uitat să spună că, în data de 23 iulie 1903, contractul de proiectare pentru Cazinoul din Constanța a fost semnat de primarul liberal Cristea Georgescu și arhitectul Daniel Renard. „Sunt convins că tot un primar liberal, respectiv domnul senator Vergil Chițac, va fi cel care va primi înapoi, după finalizarea lucrărilor, acest obiectiv de investiții”, a declarat, premierul Ludovic Orban.

Liderul PNL a precizat că partidul nu l-a ales întâmplător pe Vergil Chițac pentru primăria Constanța la alegerile locale, atacând în același timp candidații USR și PSD. „L-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un om cu coloană verticală, un adversar clar al PSD și al modului în care și-a bătut joc PSD-ul de județul și de municipiul Constanța”, a răspuns Orban, după ce i s-a spus că voturile dreptei se vor disipa din cauza refuzului PNL de a face alianță cu USR.

„L-am ales și pentru că și cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Virgil Chițac are prima șansă să câștige primăria Constanța. Eu acum ce să fac? Să aleg pe altcineva care are 12-14% (USR) când am un candidat care are scor între 30 și 35% șansa de a câștiga primăria Constanța? Normal că ne alegem omul în care avem încredere. Noi nu ne certăm cu alții. Adversarul nostru politic este PSD și mai ales felul de a face politica PSD. Aici, la Cazinou, o mare parte din distrugeri s-au datorat faptului că nici măcar să repare acoperișul nu a fost în stare să repare primăria Constanța condusă de PSD”, a încheiat Ludovic Orban.