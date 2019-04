Ludovic Orban, atac furibund la adresa Guvernului: „Trebuie restructurat tot. Să scăpăm de analfabeții ăștia!”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că Guvernul Dăncilă ar trebui restructurat cu totul deoarece miniștrii au o slabă pregătire profesională. De asemenea, Orban consideră că nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru funcția de ministru al Justiției este făcută cu scopul adoptării unei ordonanțe privind amnistia și grațierea.





Partidul Național Liberal (PNL) consideră că Guvernul Dăncilă „trebuie restructurat în ansamblul său”. Ludovic Orban consideră că Dragnea l-a impus pe Nicolicea pentru a putea da o ordonanță privind amnistia și grațierea.

„În privinţa aşa zisei restructurări guvernamentale, remanieri guvernamentale, că nici nu mai ştim exact despre ce este vorba, PNL are o singură poziţie: Guvernul trebuie restructurat în ansamblul său. Aceşti incompetenţi şi analfabeţi funcţionali trebuie să plece acasă şi trebuie să lase cetăţenii români să repornească România pe un drum corect, pentru că în ultimii doi ani şi jumătate nu au făcut altceva decât să-şi bată joc de România”, a spus Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

Întrebat despre varianta unui interimat la Ministerul Justiţiei, preşedintele PNL a precizat că Eugen Nicolicea a fost propus la acest minister pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă privind amnistia şi graţierea, iar aici ar fi mâna liderului PSD, Liviu Dragnea.

„E clar că Dragnea l-a propus pe Nicolicea ca ministru al Justiţiei cu un singur scop, să dea ordonanţa privind amnistia şi graţierea, pentru că este unul dintre puţinii ciraci, complici ai lui Dragnea, care este dispus să comită o asemenea infracţiune şi o asemenea enormitate, dar am convingerea că acest individ grobian, care nu are niciun fel de calificare în domeniul justiţiei, care şi-a arătat crasa incompetenţă şi reaua intenţie pe parcursul adoptării unor Coduri – Codul penal, Codul de procedură penală şi ale unor legi ale justiţiei care au fost declarate neconstituţionale în foarte mare măsură – acest individ nu are ce să caute nici măcar în Parlamentul României, dar să fie în fruntea justiţiei din România. Nu ştiu ce manevre mai pun la cale Dragnea şi Tăriceanu. Ne putem aştepta la orice din partea lor. Am în schimb un îndemn, măcar acum în Săptămâna Mare să se abţină de la a mai comite ticăloşii, să lase în pace românii, să-şi petreacă Sfintele Sărbători de Paşte fără să fie agresaţi de acţiunile sistematice ale acestei majorităţi toxice pentru România”, a afirmat Ludovic Orban.

