„Dacă nu parlamentar nu respectă decizia, în conformitate cu statutul, nerespectarea, mai ales într-o situaţie de genul acesta, duce la pierderea calităţii de membru”, a declarat Ludovic Orban în faţa jurnaliştior prezenţi marţi la Parlament.

PSD are nevoie de 234 de voturi pentru a demite guvernul condus de Florin Cîţu. Ultimele calcule din jurul moţiunii de cenzură arată că moțiunea ar fi respinsă chiar dacă toți parlamentarii PSD și AUR ar fi prezenți și ar vota. Teoretic, PSD și AUR au cel mult 204 voturi. Amintim că PSD a depus moţiunea de cenzură în Parlament în urmă cu 6 zile.

Reacţii despre Renata Weber

Cu siguranţă va trebui să ţinem cont de decizia CCR (n.r. – după ce a fost revocată, Renate Weber a acționat Parlamentul în justiție), chiar dacă e condusă de Dorneanu, care a dat atâtea decizii care n-au nicio legătură cu Constituţia.

(n.r. – despre strategia stabilită în coaliţia de guvernare – PNL-USR PLUS-UDMR pentru moţiunea de cenzură) Am mai spus că am luat decizia la nivelul coaliţiei. Normal, şi colegii noştri de la USR PLUS au revenit la decizie, probabil după ce s-au consultat în biroul lor politic.

Niciun vot în plus peste voturile pe care le au PSD şi AUR

Nu se ia niciun vot în plus peste voturile pe care le au PSD şi AUR. Pentru prima dată suntem 4 grupuri parlamentare confruntate cu o moţiune. Noi trebuie să asigurăm coeziunea actului de guvernare. Am hotărât clar: suntem prezenţi, nu votăm. Asta am decis exact de când a depus PSD moţiunea baloane de săpun.

Este o calomnie şi o jignire fără margini ca cineva să spună că eu aş putea vreodată să să spun unui parlamentare PNL să voteze o moţiune de cenzură a PSD. Deci nici un parlamentar PNL nu va vota moţiunea PSD.

Participă şi reprezentanţii grupului minorităţilor, dar decizia la nivelul coaliţiei este doar să fim prezenţi şi să nu votăm. Din punctul meu de vedere, nu există nici un motiv să se discute azi despre remaniere.

Orban nu crede că se impune vreo remaniere

Ca preşedinte al PNL sunt mulţumit de activitatea miniştrilor liberali. De regulă, să discuţi despre remaniere la 6 luni de la preluarea guvernării nu mi se pare înţelept şi potrivit. De asemenea, există un statut al PNL. (reacţia vine după ce în urmă cu 4 zile, presa centrală a dezvăluit că Florin Cîţu ar vrea 5 remanieri la 1 iulie)

În ceea ce priveşte criza din coaliţia de guvernare după demiterea lui Vlad Voiculescu (n.r. – fostul ministru al Sănătăţii), a fost adoptat un act adiţional care prevede o procedură ce trebuie respectată. Când avem program de guvernare, când avem un acord al coaliţiei, când avem actul adiţional la acordul coaliţiei…

În general, lumea funcţionează după reguli. Regulile trebuie respectate. Nimeni nu neagă dreptul prim-ministrului de a remania un ministru. În afară de cadrul constituţional, există un act adiţional în coaliţie. În acord se spune că după ce se parcurg toate procedurile, se poate ajunge la situaţia respectivă. Nu a existat nicio discuţie pe această temă. Acest subiect nu există pe masa discuţiilor”, a declarat Ludovic Orban