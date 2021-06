Parlamentarii PSD au depus, miercuri, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

Moţiunea este intitulată „România eşuată. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Cîţu”, iar în textul acesteia social-democraţii susţin că guvernarea PNL-USR-UDMR „conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare”.

„Este momentul ca Guvernul Cîţu să plece acasă”, au afirmat semnatarii moţiunii în document.

Prim-vicepreședintele PSD a mai declarat că probabil moțiunea va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare.

Moţiunea urmează să fie citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar Birourile permanente reunite vor decide când va fi dezbătută şi votată aceasta.

Luni, președintele PSD, Marcel Ciolacu referitor la șansele de a trece moțiunea, a spus că „există asemenea semnale, atât la liderii de grup, cât și la mine personal”.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.