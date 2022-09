Lucian Romașcanu, despre organizarea concursului pentru funcția de director al TNB. „Nu am niciun fel de director în sacoșă sau în portbagaj”

Deși mai mulți membri ai TNB i-au cerut ministrului să organizeze un nou concurs cât mai repede cu putință. Ministrul Romașcanu a prelungit, în schimb, mandatul de interimar deținut de Mircea Rusu.

Lucian Romașcanu a vorbit într-un interviu despre cel mai așteptat concurs de la stat, acela pentru funcția de director al TNB.

Întrebat fiind despre o posibilă dată când va fi organizat un nou concurs, ministrul culturii a precizat că așteaptă să se termine partea de sezon care este acum în derulare, dar cu siguranță va avea loc un concurs.

El este de părere că legea trebuie schimbată, astfel încât să se găsească o soluție prin care directorii să fie artiști, „să nu mai fie nevoie să învețe ei legea achizițiilor publice și cum se schimbă becurile, ci să aibă un director executiv – Chief Operating Officer – lângă ei”.

Va fi scos la concurs un mandat pe trei ani

Lucian Romașcanu a precizat că se va anunța un concurs pentru trei ani de mandat, deoarece din toate părțile vin solicitări de a schimba legislația.

Întrebat de ce mai așteaptă trei sau patru luni pentru a demara un nou concurs, ministrul culturii a precizat că nu dorește ca activitatea Teatrului să fie afectată. El a ținut să adauge că e un ministru care nu va face numiri politice.

„Garantez că sunt ministrul care nu are niciun fel de director în sacoșă sau în portbagaj. Nu am pus nicăieri niciun director pe criterii politice, nu am dat afară pe nimeni, nu am implicat politicul în nicio decizie”.

Romașcanu a menționat apoi că problema anulării concursului pentru postul de director al TNB a intervenit din cauza deciziei comisie, care doreau proiecte mai bune, potrivit Cultura la Dubă.

Motivul anulării concursului a fost acela că unul dintre cei șase membri ai comisiei s-a retras din comisie după ce evaluarea generală a proiectelor de management a arătat o calitate slabă, sub nivelul așteptărilor pentru acest post.