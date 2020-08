Mândruță a dezvăluit când au început durerile şi a descoperit că avea hernie de disc.

„Gata. Operația mea a reușit: am din nou două picioare, cu ceva kilometri pe ele, dar perfect utilizabile…)

Nu va plictisesc decât cu esență: pot merge din nou, nu mai am dureri, mâine mă duc acasă! Mulțumesc deci tututor pentru grijă, urări și chiar rugăciuni. Ceva-ceva a funcționat…)

Acum să va povestesc despre hernia mea.

Culmea, a început în perioada carantinei, când am stat mult în pat și la birou. După atâta stat, fără bicicletă, am dezvoltat o durere de spate și pe un picior. Venea, trecea… Numai că în ultimele trei zile a explodat. Cred că ruperea și migrarea unei bucăți de disc s-a întâmplat la Mangalia, în momentul în care mi-am spălat mășînă la un self-service și am făcut mișcări destul de ample, cu mășînăria aia grea în brațe.

La început a fost o mică durere, n-am băgat-o de seama. Am și plecat pe mare cu fiul meu Mihai, până la Balcic. Pe drum, durerea a crescut constant și am tratat-o cu stoicism. Numai că acolo, când m-am întors în pat în prima seară, a izbucnit ceva atât de puternic și ucigaș încât m-am sufocat pur și simplu de la șoc.

Am chemat salvarea în Bulgaria, a venit un medic în sub 10 minute (da, în port la Balcic!), care mi-a făcut ceva calmante și m-a sfătuit să las vacanță și să mă duc să mă investighez.

Deja nu mai era nevoie. A două zi nu mai puteam merge decât pe vine sau cu bicicletă (deloc în picioare). A treia zi nu mai puteam merge DELOC. Nu pentru că nu mai puteam mișcă piciorul, ci din cauza că durerea oprea absolut orice fel de tentativă.

Întors la București, am făcut un RMN și s-a confirmat: o bucată de disc apasă pe nerv. Nu mai era nimic de kineto (mulțumesc celor care mi-au dat o mulțime de contacte de medici buni pe domeniul asta). Era de bisturiu. Urgent!

Dar cum și unde să te operezi în vreme de Covid? Știam din experiență că dacă te duci la spitalul de stat (și ai noroc să găsești un medic), oricum îți fac testul și te trimit acasă 24 de ore până când iese.

Ori eu abia mai respirăm de durere. 24 de ore îmi părea un iad cât un an.

Așa că am făcut o mini-investigație: unde anume se poate face atât test rapid (RT-PCR), poți să aștepți rezultatul acolo și te și operează un medic bun?

Am primit de la prieteni din domeniu câteva opțiuni – toate în privat. Până la urmă am ales-o pe cea care venea la pachet cu un medic foarte bun – Dr. Mihai Adrian Cristescu, despre care auzisem că face și minim invaziv (totuși, încep serviciul într-o săptămâna!).

Am avut noroc când l-am sunat acum două zile avea un slot liber pentru azi. Și m-a luat!

Pentru că au fost mulți curioși, inclusiv din presă, va spun și unde am făcut operația: la Regina Maria – Ponderas Băneasa, unde am ajuns pe targă, cum v-am și povestit, pentru că deja nu mai puteam face nicio mișcare.

Deși zic eu că sunt un contributor important la sistemul de stat, prin taxele mele, am ales privatul pentru toate motivele de mai sus, la care adaug unul: viteză cu care s-au mișcat, în momentul în care au înțeles că NU sunt o vedetă cu fitze, ci un om care nu mai poate merge și nici dormi de durere.

Dr. Cristescu a operat că pentru un dependent de ciclism. N-a scos tot discul (spart într-o parte) și în general a făcut minime incizii. Mă voi putea întoarce la bicicletă în 8 săptămâni.

Încă o dată, mulțumesc pentru suportul vostru moral, concretizat în mii de mesaje aici, pe sms, whatsapp, peste tot…

Mângâierea vorbelor voastre bune s-a ridicat peste durerea mea din ultimele două zile. Și da, iată că și facebook-ul e doctor.

Nu de trup, dar de suflet.

Să vi se întoarcă înzecit!”, a scris Lucian Mândruţă, în urmă cu puţin timp, pe pagină să de Facebook.