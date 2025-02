Monden Lucia Maria Hohan, acuzată că își angaja prostituate. Fostul ei logodnic a depus în instanță pagini din jurnalul ei







Scandalul dintre Lucia Maria Hohan și fostul ei logodnic a ajuns la un alt nivel. IT-istul Adrian Stănescu, bărbatul care i-a stat alături creatoarei de modă, a depus noi probe împotriva acesteia. Acesta și-a acuzat fosta parteneră că ar fi consumat droguri și alcool în exces. De asemenea, bărbatul susține că ea ar fi participat la orgii sexuale și s-ar fi implicat în activități de prostituție și tentativă de proxenetism.

Maria Lucia Hohan, în război cu fostul partener de viață

În instanță, Adrian Stănescu a prezentat dovezi care ar indica faptul că și-a găsit fosta parteneră în stare de inconștiență din cauza consumului de droguri și alcool sau vomitând pe străzi. Mai mult, aceste incidente ar fi avut loc în momente în care aceasta trebuia să fie alături de copiii ei.

Totodată, Adrian Stănescu susține că Maria Lucia Hohan obișnuia să angajeze frecvent prostituate și gigolo în timpul călătoriilor sale în străinătate.

„Deci, într-o singură lună am avut o aventură cu un necunoscut, am angajat o escortă. M-am îmbătat în barul de alături și am vomitat o zi întreagă. M-am drogat singură cu marihuana și am chemat ambulanța și era să ratez avionul către copii”, ar fi scris ea în jurnal.

Textul a fost atașat la dosarul deschis în instanță, potrivit România TV.

Șir de acuzații

Maria Lucia Hohan și Adrian Stănescu au fost împreună timp de 11 ani și au doi copii, un băiat și o fată. Cei doi s-au despărțit în urmă cu cinci ani și jumătate. În ultimii ani, cei foi foști parteneri a dus un război dur. Recent, creatoarea de modă a mărturisit că a trăit cu frică și a așteptat să fie protejată de instituțiile statului.

„Am stat ascunsă de frică şi de oroare, crezând că pot fi protejată de instituţii şi de legi, crezând că adevărul e suficient. Am ţipat, am urlat, am cedat, am greşit, am fost târâtă pe jos, la propriu şi la figurat, am făcut toate greşelile unui om hăituit şi dominat de un partener care deformează realitatea la fiecare pas.

Deep fake, minciuni, fake news, ceva ce am trăit pe pielea mea din plin“, a explicat ea.

Maria Lucia Hohan, urmărită de probleme

Conflictul dintre Maria Lucia Hohan și Adrian Stănescu durează de ani de zile. Inițial, cei doi au încercat să păstreze disputa în privat, însă situația a escaladat.

Adrian Stănescu consideră că discreția de la început a fost interpretată greșit, iar Maria Lucia Hohan ar fi profitat de statutul ei de persoană publică.

„A încercat să pozeze în victima hărțuirii și a șantajului, mi-a făcut plângeri penale, toate clasate. Mai rău, a jucat teatru în fața copiilor mei și a părinților de la școală, încercând să mă prezinte ca pe un agresor”, a precizat Adrian Stănescu.

Fostul partener al acesteia a menționat că vrea să își protejeze copiii.

„Bărbatul spune că a decis să iasă public și să vorbească, nu din răzbunare, ci pentru a-și apăra reputația, dar mai ales din dragoste pentru cei doi copii, care trebuie protejați cu orice preț. ”Oricât de dureros ar fi adevărul, acesta trebuie spus!”, a adăugat el.

Ani de procese

În 2022, după doi ani și jumătate de procese, Adrian Stănescu a depus în instanță probe care ar demonstra că Lucia Hohan încerca să recruteze o prietenă în compania sa. Scopul ar fi fost ca aceasta să întrețină relații intime cu anumiți clienți străini în schimbul unor comenzi importante.

Într-un schimb de mesaje depus la dosar, Hohan i-ar fi spus prietenei sale: „La nevoie, mă ofer să mă culc și eu cu ei.” De asemenea, i-ar fi sugerat: „Până atunci, imaginează-ți că am lucra împreună. Vezi că s-ar trebui să te culci cu clienții.”

„Ce face cu viața ei privată, este până la urmă treaba ei… Dar să pui copiii în pericol, să pierzi avionul către copii din cauză că ești drogată, să faci sex oral cu necunoscuți prin baruri, după care să vii acasă la cei mici este de-a dreptul iresponsabil”, a explicat Stănescu.

„Sunt așa fericită de când știu că aș mai putea aventuri și cu alți tipi de vârsta mea”, i-ar fi scris creatoarea de modă unei prietene, conform probelor depuse la dosar.

Maria Lucia Hohan este acuzată că, în timpul logodnei, ar fi apelat la serviciile unor gigolo profesioniști în Lisabona și Amsterdam.

Potrivit unor probe depuse în instanță, Hohan ar fi schimbat mesaje și fotografii intime cu un bărbat pe nume Manuel C., alături de care ar fi petrecut o noapte într-un hotel de lux din Paris.

De asemenea, Adrian Stănescu susține că, în vara anului 2019, fosta sa logodnică ar fi solicitat serviciile unui gigolo profesionist, Miguel, în timpul unei călătorii la Lisabona, iar un episod similar s-ar fi petrecut și la Amsterdam în același an.

Potrivit fostului ei logodnic, în urma unei astfel de aventuri, Hohan ar fi contractat HPV, ceea ce ar fi dus la apariția unor papiloame

Ce a decis instanța

În aprilie 2022, Judecătoria Sectorului 1 a stabilit ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun de ambii părinți, iar copiii să locuiască alternativ, câte o săptămână la fiecare. Maria Lucia Hohan a contestat decizia, iar cazul se află acum în faza de apel.

Adrian Stănescu și-a exprimat indignarea vizavi de hotărârea judecătorească.

„Culmea, deși au fost admise probele depuse de mine referitoare la practicarea prostituției, la proxenetism și la consumul de droguri, un judecător de la Judecătoria Sectorului 1, secția Minori și Familie, a scris într-o decizie recentă că tatăl ”nu a făcut dovada pericolelor pentru copii”!!! Adică abuzul mamei de droguri, de alcool, angajarea de prostituate, practicarea prostituției și proxenetismului nu reprezintă pericole pentru copiii de 9-12 ani?!”, a afirmat el.

„Păi ne mai mirăm că avem atâtea cazuri de drogați care omoară copii pe șosele?

„Mi se pare incredibil că un asemenea om poate fi judecător, să nenorocească vieți! O țară în care justiția este îngăduitoare cu drogurile, prostituția sau cu proxenetismul nu e o țară în care să își crești copiii în siguranță”, a adăugat el.

Deși nu a fost de acord cu motivarea judecătorului, Adrian Stănescu a subliniat că încă are încredere în sistemul judiciar din România.

Listă cu 10 presupuși amanți

În instanță a fost depusă o listă cu zece presupuşi amanţi ai Mariei Lucia Hohan, dintre care unii ar fi fost chiar prieteni ai lui Stănescu.

Totodată, în cei cinci ani și jumătate de la despărțire, Hohan ar fi încercat să-i îndepărteze pe copii de tatăl lor. Potrivit lui Stănescu și apropiaților familiei, el a fost cel care i-a crescut încă de mici, în timp ce fosta sa parteneră călătorea frecvent în străinătate, sub pretextul unor afaceri.