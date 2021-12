Lucia Goracci rupe tăcerea: Primul interviu oferit României despre abuzurile Dianei Șoșoacă. „Iată ce se întâmplă într-un stat membru UE”

Jurnalista Lucia Goracci a relatat presei din România ceea ce s-a întâmplat la Secția de Poliție nr. 4 din București, unde ea și colegii săi au fost percheziționați. Ziarista a spus reporterului Antena3 că motivul pentru care a avut loc acest demers, înainte de intervenția Consulatului, a fost reprezentat de anumite suspiciuni cu privire la deținerea unor arme sau droguri.

De asemenea, Lucia Goracci a oferit detalii și despre cele evenimentele ce au avut loc în cabinetul de avocat al senatoarei Diana Șoșoacă. „Iată ce se întâmplă într-un stat membru al Uniunii Europene”, s-a exprimat jurnalista de la postul de televiziune italian Rai Uno.

Diana Șoșoacă și-a dat seama că nu-și poate ține discursul fără dovezi

Reporter: Spune-mi, interviul tău era programat, era surprinsă? Ce senzații ai avut?

Lucia Goracci: Comportamentul senatoarei (n.r. Diana Șoșoacă) a fost determinat probabil de faptul că și-a dat seama că nu ar fi trebuit să se aștepte că va putea să-și țină, fără opreliști, discursul ei. Când am încercat să-i spun că trebuie să rămânem riguros la fapte, dânsa a improvizat, pentru a-și continua spectacolul propagandistic. Ne-a închis în birou și a chemat poliția, aducându-ne acuzații neverosimile pentru că noi n-aveam cum să facem așa ceva. Noi nu puteam fi decât ceea ce era, iată. Acesta era obiectivul.

Reporter: Dar nu a ezitat în fața faptului că tu și ceilalți erați jurnaliști la un serviciu public italian?

Lucia Goracci: Continuu eu am demonstrat, am povestit, fiind constrânsă de oamenii ei pentru că alături de ea era soțul, care mi-a întors mâna la spate. Am reușit să ies, am ajuns în stradă. Au ajuns polițiștii pe care probabil ea îi chemase deja pentru a ne acuza c-am dat buzna în biroul ei pentru a fura. Dar primul lucru pe care eu l-am făcut, evident, a fost să demonstrez cine sunt. Le-am arătat pașaportul.

„Colegii mei erau ținuți închiși, privați de libertate”

Și în acea presiune, apoi în țara noastră, din fericire, poliția vine să te salveze și să te apere. Acești agenți s-au dus în birou unde cei trei colegi ai mei erau în continuare ținuți închiși, care erau, de fapt, privați de libertate fără a putea pleca de-acolo, din acel loc. A mai avut loc un alt episod, acest domn sub ochii polițiștilor a sărit să lovească, soțul senatoarei, chiar cu polițiștii de față, m-a agresat chiar sub nasul polițiștilor și chiar pe unul dintre ei.

Reporter: Spune-mi, Lucia, ambasada a intervenit prompt? Ai avut impresia… Nu știu cum să spun, în semn de respect pentru faptul că sunteți jurnaliști în serviciul public și în virtutea faptului că un cetățean italian aflat în altă țară nu poate fi tratat în acest mod?

Lucia Goracci: „Iată ce se întâmplă într-un stat membru UE”

Lucia Goracci: Evident. Imediat, imediat. Consulul Gabriella Navarra a venit imediat și ne-a scos din acel post de poliție, unde noi ne-am dus, echipa noastră, pentru a denunța atacul pentru că agenții de poliție ne-au percheziționat corporal, inclusiv percheziția lucrurilor noastre și continuau să ne întrebe de imagini.

Voiau să le dăm aceste imagini. Noi am simțit că nu puteam avea deloc încredere în ei. Când ne-au dat raportul, finalmente, înainte de intervenția doamnei consul, raportul întocmit în comisariatul de poliție, noi am văzut că ei voiau să semnăm ceva, ce de fapt noi nu făcusem. Un polițist, când l-am întrebat de ce ne face percheziție, mi-a răspuns că e posibil să avem asupra noastră droguri sau arme. Iată ce se întâmplă într-un stat membru al Uniunii Europene.

Reputata jurnalistă italiană a fost prezentă, în seara zilei de marți, 14 decembrie, și la postul de televiziune Rai Uno, unde a vorbit despre abuzurile senatoarei Diana Șoșoacă împotriva echipei de reporteri trimisă în România pentru a documenta situația pandemică și a vaccinării, având în vedere că țara noastră se află pe penultimul loc în Europa la imunizarea împotriva bolii COVID-19.