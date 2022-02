Lovitură uriașă pentru Marius Șumudică! A fost dat afară după doar 5 luni. Motivul este unul halucinant

Marius Șumudică a fost dat afară de la clubul Malatyaspor. Nimeni nu se aștepta ca antrenorul să dispară din peisaj după doar 5 luni de muncă.

„Ne-am despărțit de antrenorul Marius Șumudică! Dorim să-i mulțumim pentru munca depusă, alături de staff-ul său și să-i urăm succes în activitatea profesională”, se spune în postarea celor de la Yeni Malatyaspor.

Marius Șumudică nu mai este antrenorul formației Malatyaspor, anunță jurnaliștii de la Ajansspor. Acesta a fost dat afară după ce a adus echipei doar trei victorii în cele 15 partide din luna octombrie până acum. Șefii nu au fost foarte încântați de munca depusă de tehnician, mai ales după ce a dus echipa pe ultimul loc.

Antrenorul a declarat că baskanul clubului nu i-a pus la dispoziție bani pentru a aduce jucători. S-a zvonit că Șumudică a vrut să demisioneze de multă vreme, dar tehnicianul nu a confirmat niciodată.

Marius Șumudică a fost dat afară

În urmă cu câteva zile, Șumudică a declarat că nu a avut parte de multe beneficii. Acesta a povestit că nu a primit banii de mai bine de 4 luni, ci doar o baclava.

„Nu am văzut vreun sprijin concret în afara celui primit din partea conducerii și a Consiliului de Administrație. Au venit o singură dată și ne-au dat o baclava. S-au gândit că totul e în regulă. Am lucrat la Gaziantep, Kayserispor, Rizespor și știu cum trebuie susținută echipa.

În mod normal, un antrenor profesionist trebuie că mai întâi să vină să verifice condițiile, să știe ce s-a întâmplat la club, cum arată lotul, și abia apoi să accepte contractul. Eu? Am mers direct la Istanbul, pentru că îmi place Turcia. Am venit aici cu ochii închiși. Am semnat, nu mi-a păsat de bani, de nimic. E cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru prima și ultima dată când fac așa ceva!”, spunea Șumudică.

Tehnicianul român a mai condus câteva echipe din Turcia, printre care și Kayserispor, Gaziantep sau Rizespor, dar atitudinea Malatyaspor i-a pus capac.