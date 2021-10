După ce a eșuat la campioana României, Marius Șumudică și-a găsit de muncă în străinătate. Cu cine a semnat antrenorul

Marius Șumudică (50 de ani) și-a găsit echipă, după mandatul scurt pe care l-a avut, la începutul acestui sezon, pe banca celor de la CFR Cluj. Deși s-a zvonit că ar putea semna cu FC „U” Craiova sau Rapid, tehnicianul a bătut palma cu formația Yeni Malatyaspor (prima ligă) și va reveni astfel în Turcia.

În perioada iunie – august 2021, „Șumi” a lucrat la campioana României și a fost dat afară, locul său fiind luat de Dan Petrescu. În Turcia, Marius Șumudică a mai antrenat la Kayserispor (iulie 2017 – mai 2018), Gaziantep (iunie 2019 – ianuarie 2021) și Rizespor (ianuarie 2021 – martie 2021).

Situație foarte proastă, în prima ligă a Turciei, pentru Yeni Malatyaspor, noua echipă a antrenorului Marius Șumudică

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul român Marius Șumudică până la finalul sezonului. Îi întâmpinăm pe Marius Șumudică și echipa sa și le dorim succes”, au anunțat turcii de la Yeni Malatyaspor pe contul de Instagram.

„După disputarea a 8 etape, Yeni Malatyaspor se află pe locul 17 din 20 în Turcia (primul retrogradabil). A adunat doar 6 puncte, din două victorii obținute în etapele 2 și 3. Noua formație a lui Șumudică a pierdut ultimele 5 jocuri, iar în ultimele 4 nu a marcat niciun gol.

„Să scot echipa din situația delicată în care se află și să avem aceleași rezultate pe care le-am avut la Kayserispor și Gaziantep”

„Sunt foarte bucuros că am revenit în fotbalul turc. Am întâlnit niște oameni OK. Azi-noapte am semnat contractul și astăzi începem treaba. Sper, împreună cu staff-ul, să scot echipa din situația delicată în care se află și să avem aceleași rezultate pe care le-am avut la Kayserispor și Gaziantep.

Mi-am dorit foarte mult să revin în Turcia și iată că mi-am îndeplinit visul. M-am întors într-un campionat puternic, un campionat în care te simți antrenor și ești respectat”, a declarat, vineri, Marius Șumudică pentru gsp.ro.