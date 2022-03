Lovitură teribilă pentru cei de la PROTV! Decizia instanţei i-a dat peste cap. Ce a pierdut televiziunea

ProTV SRL pierde procesul avut cu persoana fizică V.E.C, căreia instanțele de judecată i-au recunoscut dreptul de redobândire a unei părți din terenul disputat.

„Decizia nr. 379: Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta PRO TV SRL, împotriva încheierii de şedinţă din 24 iunie 2020 şi a deciziei nr. 697A din 08 iulie 2020, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 2782/3/2018. Obligă pe recurenta – pârâta la plata sumei de 20.000 lei‚ cu titlu de cheltuieli de judecată, reduse conform art. 274 alin. (3) Cod procedură civilă, către intimata-reclamantă V.E.C. Irevocabilă”, arată soluția instanței.

Curtea de Apel București decisese retrocedarea încă din iulie 2020

Instanța de fond a decis, în iulie 2020, că ProTV trebuie să cedeze terenul de 2095 mp către persoana fizică V.E.C.

ProTV cumpărase imobilul teren de pe strada Pache Protopopescu 105, având o suprafață totală de 4.842,83 mp, alături de clădirile adiacente, cu o suprafață construită de 2544,66 mp.

Conform Curții, ProTV a achiziționat imobilul în 2006, având cunoștință de riscul pierderii proprietății.

„Potrivit clauzelor inserate la pct. 6.3 din prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2846/23.05.2006, cumpărătorul a achiziționat imobilul pe riscul său, acceptând pericolul evicțiunii provenite din fapta terților, asumându-și integral și în mod expres orice acte sau fapte de evicțiune întemeiate pe oricare din prevederile Legii nr. 10/2001, nr. 1/2000, nr. 18/1991, nr. 247/2005 sau pe prevederile legislației privind retrocedările, indiferent dacă cauza evicțiunii este sau nu cunoscută de cumpărător la data încheierii contractului și indiferent dacă aceștia datează dinaintea datei de semnare a contractului sau cauza acestora preexista/coincide/este ulterioară momentului semnării contractului de vânzare-cumpărare”, motivează Curtea de Apel.

Din 1995, ProTV a avut sediul în imobilul retrocedat, o clădire de 11 etaje, luminată în culorile stației, roșu, albastru și verde. În 2014, imobilul a devenit o ruină, conform Playtech.ro.

Surpriza serii în televiziune! PRO TV, program special în plin război

În altă oridine de idei, PRO TV a uimit pe toată lumea. Sâmbătă seara, în prime-time, cea mai mare televiziune din România a transmis concertul caritabil We are one, dedicat victimelor războiului din Ucraina. Antena 1 şi Kanal D au contracarat cu show-urile obişnuite de sâmbătă seara. A fost o bătălie extrem de echilibrată la nivel de audienţe, pe tronsonul naţional.

Cea mai mare televiziune din România, PRO TV, a uimit pe toată lumea sâmbătă seara. A transmis în direct, în prime-time, concertul caritabil de pe Arena Naţională, We are One, dedicat victimelor războiului din Ucraina.

Dacă PRO TV a mizat pe concertul caritabil, Antena 1 a contracarat cu show-ul Dancing on ice: Vis în doi, iar pe Kanal D a fost un alt show, Se strigă darul. Prima parte a orei 20.00 a aparţinut celor de la PRO TV, la capitolul audienţe, pe tronsonul naţional. Primele trei sloturi de audienţă la nivel naţional au fost câştigate de PRO TV cu cifre de rating de peste 7. Antena 1 şi show-ul Dancing on ice: Vis în doi au fost pe locul secund, iar Kanal D, la mică distanţă pe locul al treilea în preferinţele telespectatorilor.

Ultimul slot de audienţă al orei 20.00 a aparţinut celor de la Kanal D, dar audienţele la nivel naţional au fost extrem de echilibrate nu doar pe acest sfert de oră, ci pe toată seara de sâmbătă. Şi de la ora 21.00, cifrele de audienţă au fost extrem de echilibrate între cele trei mari televiziuni din România.