Lovitură teribilă pentru românii cu rate la bănci! Anunț de ultim moment al BNR: Costurile creditelor cu dobândă variabilă cresc

Banca Națională a României (BNR) nu vine cu vești deloc bune pentru români cu rate la bănci. Indicele ROBOR la trei luni a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând joi la 4,88% pe an, de la 4,79%, valoare consemnată miercuri. Potrivit specialiștilor, ne apropiem de un maxim istoric. Dacă trendul se menține ascendent, în câteva zile vom depăși valoarea consemnată pe 4 aprilie 2013, când indicele a ajuns la 4.92% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni a înregistrat valori diferite. Dacă la începutul anului 2020 acesta era 3,19% pe an, la începutul lui 2021 situația s-a schimbat, indicele fiind situat la 1,98%, potrivit datelor furnizate de BNR.

Indicele ROBOR la trei luni reprezintă elementul principal în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă.

Creșteri au fost înregistrate și în ceea ce privește valoarea indicelui ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă. Potrivit datelor furnizate de BNR, acesta a ajuns la pragul de 5,00% pe an, de la 4,95% miercuri. Valoarea indicelui ROBOR la 12 luni a crescut și ea, ajungând joi la 5,07% pe an, de la 5,04% pe an anterior.

Ratele românilor devin din ce în ce mai mari

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a majorat recent și dobânda-cheie. Aceasta a ajuns la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an. De asemenea, s-a decis și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Valoarea indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 1,86% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2021. Indicele de referință este în urcare față de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

OUG 19/2019 este un act normativ care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. În 2019 a fost indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare.