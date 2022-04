Lovitură pentru toţi românii! Ce pot păți dacă lipsesc o zi de la serviciu. E foarte grav

Potrivit legislației muncii în vigoare în România, perioada absențelor nemotivate reprezintă o perioadă de suspendare a contractului individual de muncă. Angajații care lipsesc de la serviciu fără să anunțe, fără să aibă un motiv întemeiat care trebuie comunicat angajatorului sau fără să aibă concediu medical sau concediu legal aprobat sunt cercetați disciplinar.

La prima abatere se încheie un proces verbal și se dă un avertisment. Dacă angajatul continuă să lipsească nemotivat, pe lângă suspendarea contractului de muncă pe perioada absenței, se poate ajunge și la concediere. Potrivit art. 119 alin. (1) din Codul muncii din fișa de pontaj reiese ora de începere și ora de sfârșit a programului de lucru. Nu toate companiile au însă astfel de pontaje.

Amenzi usturătoare

Conform art. 8 alin. (2) lit. d) din HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (Revisal), neraportarea absențelor nemotivate de la muncă constitue contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei. Toate absențe nemotivate trebuie transmise către Revisal în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării contractului de muncă.

În Revisal, dacă nu se înregistrează suspendarea, zilele de absență nemotivate apar ca vechime în muncă. Dacă nu sunt plătite vor apărea în formularul 112 ca zile neplătite și nu se înregistrează ca stagiu la sistemul de pensii.

E ilegal să te învoiești de la muncă

Un lucru ciudat în legislația muncii din România este faptul că învoirea de la serviciu nu este reglementată legal. În alte țări europene angajatul are în medie 10 zile personale pe an, pe lângă concediul legal, pe care și le poate lua când are nevoie. Trebuie doar să anunțe angajatorul cu o zi înainte. Este un fel de învoire.Zilele nu sunt însă plătite. În România însă totul rămâne la mica înțelegere cu angajatorul.

„Învoirea nu e reglementală legal. Nefiind reglementată legal, condițiile in care un salariat poate să lipsească de la locul de munca se stabilesc de angajator prin negociere cu salariatul. Învoirile se pot introduce în pontaj, doar dacă pentru orele lipsă, angajatul nu va primi salariu. De reținut! Acest lucru nu se regăsește în legislație, ci în înțelegerea dintre cei doi: angajator și salariat“, potrivit LegislatiaMuncii.ro.