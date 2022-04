Anunțul momentului pentru șoferi! Amenzi uriaşe dacă încalcă legea. Ce sunt obligaţi să facă

În peste 30% dintre accidentele rutiere, cauza principală este legată de viteza foarte mare, însă centura de siguranță joacă un rol foarte important la nivel de protecție, iar amenzile pentru nepurtarea acesteia pot fi usturătoare. Purtarea corectă a centurii de siguranță reduce riscul de deces în cazul unui impact rutier cu 61%, potrivit unor statistice recente puse la dispoziție de Poliția Română.

Centura de siguranță este prevăzută în cadrul articolului 97 din Codul Rutier, care explică mai multe aspecte importante legate de purtarea acesteia în timpul deplasării cu autovehiculul.

Ce spune Codul Rutier despre purtarea centurii de siguranță

Iată ce prevede Codul Rutier în legătură cu centura de siguranță:

„Art. 97. (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

(4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță:

a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;

b) femeile în stare vizibilă de graviditate;

c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;

d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;

e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia.

(6) Afecțiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranță, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Cât de scumpă poate fi amenda pentru nepurtarea centurii

Deoarece contravenția nepurtării centurii de siguranță face parte din clasa I de sancțiuni a Codului Rutier, se ridică și problema penalizării cu puncte amendă. În acest caz, este vorba despre aplicarea a două sau trei puncte amendă, decizia finală aparținând agentului de poliție care a identificat cazul de contravenție.

Punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie, potrivit Codului Rutier. De la data de 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe economie este de 2.550 lei astfel încât punctul de amendă ar avea o valoare de 255 lei.

Totuși, Guvernul României a decis să înghețe punctul de amendă la suma de 145 de lei prin intermediul Ordonanței de Urgență 130/2021. Dacă luăm în calcul punctele de amendă, valoarea sancțiunii aplicate unui șofer care nu poartă centura de siguranță variază între 290 și 435 lei.

Majoritatea amenzilor ajung să valoreze, însă, 145 lei, iar asta datorită faptului că, potrivit legislației în vigoare, dacă sancțiunea financiară este achitată într-o perioadă de 15 zile, valoarea ei se înjumătățește.