Rankine a început imediat cercetările pe marginea acestuia, studiind în special pierderile temporare de energie rezultate din cauza suprasolicitării căilor ferate.

În acelaşi an, a făcut primele încercări de a reduce fenomenul de supraîncălzire a şinei de cale ferată.

Lucrarea sa, „An experimental inquiry into the advantages attending the use of cylindrical wheels on railways” (1842), publicată la Institution of Civil Engineers din Londra, a câştigat câteva premii importante şi a atras atenţia lumii ştiinţifice asupra tânărului inginer.

Accidentul de la Versailles, din 8 mai 1842, a făcut 200 de morți și sute de răniți. Datele exacte nu sunt cunoscute nici acum.

Acest prim mare accident feroviar, o tragedie care a marcat Franța aproape un secol.

După ce au participat la ziua onomastică a regelui Louis Philippe de la Versailles, o parte dintre invitații regelui se întorceau la Paris cu trenul. În apropierea localității Meudon s-a rupt o osie de la prima locomotivă. Acesta a deraiat, vagoanele din spate au venit peste ea și s-au aprins.

Este limpede că în acea perioadă de pionierat a căilor ferate, autoritățile nu erau pregătite pentru astfel de catastrofe.

O primă consecință a accidentului a fost aceea că francezii au renunțat la centurile cu care se prindeau călătorii de scaune, potrivit alsting.ro. Numărul mare de morți, mărturiile supraviețuitorilor care relatau cum oamenii nu se puteau desprinde din chingi, totul a făcut să se renunțe la această procedură. De atunci, în niciun tren din lume oamenii nu au mai fost fixați pe scaune, în tren.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric