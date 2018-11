LOVITURĂ pentru PSD de la partenerii europeni. Ce s-a întâmplat la votul Rezoluției

Marți, plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a votat Rezoluția în privința statului de drept din România. Europarlamentarii socialiști români și cei de la ALDE au votat împotriva Rezoluției, considerată că a fost proiectată împotriva Guvernului.





Potrivit rezultatelor oficiale, 135 de europarlamentari socialiști și democrați, din grupul S&D, familia politică de la nivel european din care face parte și PSD, au votat pentru Rezoluție, spre deosebire de colegii lor români. În total, 23 de europarlamentari de la S&D au votat împotrivă, dintre care cei mai mulți sunt de la PSD.

Popularii Europeni, familia politică a PNL, PMP și USDM, au votat în majoritate pentru Rezoluție. Toți eurodeputații din PNL au dat vot favorabil.

Rezoluția pentru România a fost votată cu 473 de voturi pentru și 151 contra, 40 de abțineri.

Evoluţiile din ultimele 12 luni din România pun sub semnul întrebării sau dau înapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeană a venit cu opt noi recomandări în cadrul raportului MCV pentru România, a declarat marţi, la Strasbourg, prim-vicepreşedintele executivului comunitar, Frans Timmermans. "În cazul României, deşi s-au făcut unii paşi pentru a implementa recomandările din raportul din ianuarie 2017, evoluţiile din ultimele 12 luni din păcate pun semnul întrebării şi în unele cazuri chiar au dat înapoi progresele din ultimii zece ani. În rapoartele noastre publicate în urmă am analizat o perioadă de zece ani în care s-a înregistrat un progres remarcabil. Să vedem acum regrese este ceva care ne întristează", a spus Timmermans în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Strasbourg. "Este cazul cu legile justiţiei amendate, presiunea asupra sistemului juridic în general şi presiunea asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie în special", a adăugat el. "De aceea stabilim opt-nouă noi recomandări, care să fie urmate imediat. Aceste măsuri sunt esenţiale pentru a repune procesul de reformă pe făgaşul normal şi a relua drumul spre încheierea MCV. Pentru a vă da un exemplu, cerem României să suspende imediat implementarea legilor justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă următoare. Este complet în linie cu ceea ce am cerut anterior guvernului României", a mai spus prim-vicepreşedintele CE.

