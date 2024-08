Lovitură pentru Elon Musk în Brazilia. Miliardarul a cedat nervos

Brazilia. Elon Musk a primit o lovitură dură în instanță, în Brazilia, în urma căreia a cedat nervos. El a izbucnit pe platorma online X (fostă Twitter) acuzând un atac la libertatea de exprimare.

Un judecător al Curţii Supreme a dispus suspendarea platformei online X, pe teritoriul Braziliei. Măsura trebuie aplicată în termen de 24 de ore, iar acest lucru a provocat furia miliardarului.

Instanța Supremă a pus capăt unei lungi dispute, legate de serviciile oferite de platforma X în Brazilie. Elon Musk este anchetat în țara sud-americană, de mai multe luni, pentru atacuri la adresa unui magistrat. El a intrat în conflict cu un magistrat brazilian care a dispus o serie de sancțiuni împotriva platformei.

Conflictul a izbucnit după ce reprezentanții X au refuzat să furnizeze date într-o anchetă care vizează o „tentativă de lovitură de stat” în care ar fi implicat fostul președinte populist Jair Bolsonaro.

Judecătorul Alexandre de Moraes și-a justificat decizia acuzând o așa zisă „exploatare criminală a platformei X” de către omul de afaceri. În replică, Musk a refuzat să se conformeze făcând presiuni împotriva justiției braziliene prin intermediul platformei. Brazilia este o țară cu o populație de aproximativ 200 de milioane de locuitori, din care 22 de milioane utilizează X.

Magistrații brazilieni nu au cedat presiunilor făcute de miliardar, iar conflictul a escaladat. Curtea Supremă a acordat platformei de socializare un termen de 24 de ore pentru a-și desemna un reprezentant legal în țară. În caz contrar, a anunțat că va impune o interdicție de acces pe aceasta.

Decizia judecătorului Alexandre de Moraes este ultima din conflictul pe care Elon Musk îl are cujustiția braziliană. Noua măsură, de suspendare a platformei intră în vigoare în termen de 24 de ore. Acest lucru a provocat furia lui miliardarului care a reacționat printr-un mesaj. Alexandre de Moraes, judecător al Tribunalului federal suprem (STF), este văzut ca o figură a luptei împotriva dezinformării în Brazilia.

Decizia de suspensare intervine înainte de alegerile municipale din Brazilia, în care se confruntă tabăra președintelui Luiz Inacio Lula da Silva şi adversarii săi de dreapta.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024