Procuroarele DNA Claudia Roșu și Dana Belciug au fabricat acuzații de șantaj lui Sergiu Lucinschi, fiul ex-președintelui Moldovei și lui Radu Pricop, ginerele ex-Președintelui României, care au fost achitați definitiv, anunță luju.ro

Lucinschi a fost condamnat pe baza interceptărilor SRI, după ce a reclamat la DIICOT că i-a fost furată investiția de 4 milioane euro. Denunțătorul din dosar a fost acuzat de procurorul Remus Jurj că e ofițer SRI acoperit, potrivit luju.ro/dezvaluiri/cazuri-celebre/santaj-cu-poza-lui-putin-innebunite-dupa-trofee-procuroarele-dna-claudia-rosu-si-dana-belciug-au-fabricat-acuzatii-de-santaj-lui-sergiu-lucinschi-

Un om de afaceri, care a venit în România să investească 4 milioane de euro, și după ce a sesizat cu plângere DIICOT că a fost furat în afacere, a devenit peste noapte inculpat de către DNA, chiar în baza denuntului depus de cel împotriva căruia făcuse plângere penală.Sergiu Lucinschi , fiul fostului președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, și avocatul Radu Pricop , ginerele fostului președinte al României Traian Băsescu, au fost trimiși în judecată la 25 iunie 2015 de DNA, de procuroarele de caz Claudia Roșu și Dana Belciug, rechizitoriu verificat de fostul șef al Secției I din DNA procurorul Gheorghe Popovici.

Sergiu Lucinschi și avocatului Radu Pricop au fost acuzați de șantaj și trafic de influență, constând în aceea că în perioada decembrie 2014 – martie 2015, Sergiu Lucinschi, cu complicitatea avocatului Radu Pricop (ginerele lui Traian Băsescu), și implicarea procurorului DIICOT Remus Jurj, precum și a altor persoane ar fi exercitat asupra numitului Alexandru Horpos, administrator la câteva societăți comerciale “acțiuni de constrângere pentru a-l determina să-i remită suma de 4.000.000 euro, nedatorată, în vederea retragerii unei plângeri penale”, scrie luju.ro.

În 2008, după ce a vândut un imobil din Rusia, Sergiu Lucinschi l-a cunoscut pe un anume Alexandru Horpos (administrator la firmele Genesis Internațional SĂ și Straco Grup SRL) care l-a convins să investească în firma Genesis, care înregistra profituri spectaculoase din contracte cu bani publici pentru construirea de autostrăzi și drumuri naționale. Printr-o firma pe care o avea în Statele Unite ale Americii, Sergiu Lucinschi a achiziționat 80% din acțiunile firmei Genesis SĂ, de la Straco Grup SRL, ambele firme fiind administrate la acele perioade de același Alexandru Horpos, cel care l-a convins pe Lucinschi să încheie afacerea, pentru care a platit 3.950.000 euro firmei Straco group SR>

Sergiu Lucinschi a sesizat la câțiva ani după achiziția acțiunilor că firma cumpărată de el, până atunci foarte profitabilă, a ajuns brusc într-o pierdere financiară de peste 20 milioane lei, în timp ce activele valoroase ale societății ca și contractele acesteia s-au transferat de pe Genesis, pe Straco Grup SRL. Sergiu Lucinschi a formulat la DIICOT o plângere penală pentru gestiune frauduloasă împotriva fostului sau partener Alexandru Horpos, căruia i-a solicitat să-și asume pierderea și să-l despăgubească pentru cele 4 milioane euro investite pe care le-a pierdut.

Sergiu Lucinschi i-a spus lui Horpos că va retrage plângerea penală făcută împotriva lui la DIICOT, dacă îl va despăgubi, legea permițând în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă ca părțile să se împace, răspunderea penală fiind astfel înlăturată.În ciuda acestei prevederi legale, procuroarele DNA de caz Claudia Roșu și Dana Belciug au susținut fără nicio proba în rechizitoriu că Horpos a fost șantajat de Lucinschi și avocatul Radu Pricop.

Procuroarele DNA au susținut că Alexandru Horpos a fost tare speriat că i s-au cerut banii, prin “presiuni”.Din dosar nu reiese cum s-au făcut “presiunile” și “constrângerea” asupra lui Horpos, în schimb declarația dată de acesta la DNA este incredibilă: ,,În ziua de 17.03.2015 m-am deplasat la biroul notarial indicat de Lucinschi Sergiu, situat în zona Piață Română, pe bulevardul Dorobanți, unde am semnat documentul notarial în care a fost menționat un împrumut pe care nu l-am primit niciodată, fiind nevoit să-l semnez pentru verificarea potențialului de influență asupra procurorului de caz, influență pe care Lucinschi Sergiu a declarat în repetate rânduri că o are. În biroul notarial am observat pe biroul notarului o fotografie cu Vladimir Putin, care m-a determinat să înțeleg că se cunoștea cu Lucinschi Sergiu…” .

Procurorul DIICOT Remus Jurj, care instrumenta plângerea penală pentru gestiune frauduloasă formulată de Lucinschi împotriva lui Horpos, a fost pus acuzare de procuroarelee DNA, în baza denuntului făcut de omul de afaceri care era cercetat de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.

După compromiterea procurorului DIICOT Remus Jurj, transformat de DNA în suspect fără nicio altă proba în afară denunțului, Horpos nu a mai avut nicio problemă cu dosarele de la DIICOT.

