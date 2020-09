Co-fondatorul Microsoft a pierdut unul din modelele sale de viață. Marți, miliardarul a anunțat decesul tatălui său, William H. Gates, la vârsta de 94 de ani.

„Tatăl meu s-a stins în liniște la locuința sa, înconjurat de familie. Ne va lipsi mai mult decât putem exprima în acest moment. Simțim durere, dar și recunoștință”, se arată în anunțul făcut de Bill Gates.

Moartea lui William Gates nu a fost „neașteptată”, potrivit fiului său, Bill, care a precizat că timp de câteva săptămâni „sănătatea sa a fost în declin”.

„Cu toții am avut mult timp să ne gândim cât de norocoși suntem că avem acest om incredibil în viața noastră de atâția ani”, a spus miliardarul, care a asigurat că „înțelepciunea, generozitatea, empatia și smerenia„ tatălui său „au avut o influență uriașă asupra oamenilor din întreaga lume”.

Foarte aproapiat de părinții săi, în special de tatăl său William, Bill Gates a putut întotdeauna să se bazeze pe sprijinul lor pentru a-și construi cariera, de la o vârstă fragedă.

Un tată care știa că sprijinul său îi va permite să poată să-și asume întotdeauna riscuri, fără să-i fie frică de eșecuri.

„Știam că dragostea și sprijinul lor erau necondiționate, chiar și atunci când ne confruntam în adolescență. Sunt sigur că acesta este unul dintre motivele pentru care m-am simțit confortabil asumându-mi riscuri mari atunci când eram tânăr, ca atunci când am părăsit universitatea pentru a începe Microsoft cu Paul Allen”, a spus miliardarul.

„Pe măsură ce am crescut, am învățat să apreciez influența discretă a tatălui meu asupra a tot ceea ce am făcut în viață”, a adăugat Bill Gates.

William Henry Gates a fost un veteran al armatei americane în Al Doilea Război Mondial și partener fondator al unei firme de avocatură din Seattle, care a devenit Preston Gates and Ellis. Astăzi, compania se numește K & L Gates și este una dintre cele mai mari case de avocatură din lume.

Totodată, Bill Gates a mai precizat că tatăl său a fost, de fapt, cel care a insistat extrem de mult să înființeze organizația caritabilă de care s-a ocupat în ultimii ani, după ce s-a retras de la conducerea Microsoft.

„Fundația Bill & Melinda Gates nu ar fi fost ce este astăzi fără tatăl meu”, a scris Gates.