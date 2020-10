Potrivit celor relatate de zf., grupul spaniol BBVA a decis să nu mai vândă Garanti Bank România, iar în aceste condiţii tranzacţia cu OTP Bank, care a depus o ofertă financiară, a căzut, conform unor surse de pe piaţa bancară. BBVA, care este acţionarul prin­cipal al Garanti Turcia, au scos anul trecut la vânzare Garanti Bank Ro­mâ­nia, o bancă cu o cotă de piaţă de 2,19% şi active de 10,8 mld. lei care se află pe poziţia 10 în România.

Garanti a atras interesul Băncii Transilvania, Raiffeisen Bank, Intesa, OTP Bank şi J.C. Flowers, care deţine First Bank.

Grupul spaniol BBVA a decis să nu mai vândă Garanti Bank Romania, iar în aceste condiţii tranzacţia cu OTP Bank, care a depus o oferta financiara, a cazut, conform unor surse de pe piata bancara.

BBVA, care este actionarul principal al Garanti Turcia, au scos anul trecut la vânzare Garanti Bank Romania, o bancă cu o cotă de piaţă de 2,19% şi active de 10,8 mld. lei care se află pe poziţia 10 in Romania.

Reamintim că grupul bancar spaniol BBVA a scos la vânzare Garanti Bank România, bancă deținută de către Garanti Bank Turcia. În cazul în care s-ar fi ajuns la o înţelegere, tranzacţia ar fi putut depăşi 350-400 de milioane de euro numai pentru capitalul băncii.

De Garanti Bank România s-au arătat interesate Banca Transilvania, OTP Bank, Intesa, Raiffeisen Bank şi fondul de investiţii J.C. Flowers, care a cumpărat Piraeus Bank şi Leumi Bank. Garanti Bank România a răspuns: „Politica Grupului este să nu comenteze asupra zvonurilor sau surselor din piaţă“, informa forbes la data anunţului.

Prezentă în România din 1998, banca a dezvoltat un portofoliu solid de clienți și și-a extins prezența națională prin sucursale și canale alternative, ajungând la o rețea extinsă de ATM-uri inteligente care pot fi folosite de oricine, nu doar de clienții băncii, pentru tranzacții cu sau fără card.

Garanti BBVA face parte din Grupul Garanti BBVA România, care reuneşte şi Garanti BBVA Leasing (marca sub care funcţionează compania Motoractive IFN SA), Garanti BBVA Fleet Management (marca sub care functioneaza compania Motoractive Multiservices S.R.L.) şi Garanti BBVA Credite de Consum (marca sub care funcţionează compania Ralfi IFN SA), acestea completând oferta băncii cu produse specifice de leasing (leasing financiar – vehicule, echipamente şi imobiliar – şi sale & lease-back), servicii de administrare a flotelor şi credite de consum.

Garanti BBVA România este deținută de Garanti BBVA Turcia, a doua bancă privată locală, ca mărime

Ȋn ultimii ani, Garanti BBVA şi-a crescut cota de piaţă, fapt care i-a permis să ajungă în top zece cele mai mari bănci din România. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acţionarul majoritar al Garanti BBVA Turcia.

De-a lungul timpului, banca a primit numeroase premii, acest lucru fiind dovada încrederii pe care clienţii şi publicul, în general, o au în produsele şi serviciile noastre. Ȋn 2019, Garanti BBVA a fost desemnată Superbrand, pentru al doilea an consecutiv, evidențiindu-se dintr-o listă de peste 1.500 de branduri analizate de Superbrands România.