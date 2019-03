Lovitură uriaşă în mass media. Apare o nouă televiziune care promite să spulbere concurenţa

Grupul informatic american Apple Inc se va alătura pe un segment unde deja rivalii Prime Video şi Netflix Inc au făcut investiţii consistente pentru a capta atenţia privitorilor cu seriale şi filme originale. Apple va face anunţul oficial de înfiinţare a unei televiziuni proprii în cadrul unui show ce va avea loc luni. Conducerii Apple, noua televiziune este înfiinţată pe ca un concurent serios pe piaţa media.





La evenimentul organizat în amfiteatrul Steve Jobs de la cartierul său general de la Cupertino, California sunt invitate celebrităţi de la Hollywood, precum Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey şi Steven Spielberg, potrivit rtnews.ro

Show-urile originale produse de Apple ar urma să fie oferite împreună cu opţiunea de a te abona la conţinut oferit de firme precum Viacom Inc şi Starz, printre altele.

Apple a făcut eforturi pentru ca show-urile să poată fi privite mai uşor pe televizoarele tradiţionale produse de firme precum Sony Corp, VIZIO Inc, LG Electronics Inc şi Samsung Electronics Co Ltd.

Decizia Apple de a lansa un serviciu de TV şi video streaming marchează o modificare substanţială a afacerilor grupului. În ultimul exerciţiu fiscal, vânzările de echipamente hardware, care altădată aduceau profituri mari, precum iPhone, iPad şi Mac fie au stagnat fie au scăzut.

În anul fiscal 2018, veniturile generate de Apple din servicii au crescut cu 24% până la 37,1 miliarde dolari.

