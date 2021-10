Lovitură grea pentru Gigi Becali. A fost trădat când se aștepta mai puțin

Gigi Becali a născut mari controverse în spațiul public, după ce a anunțat că are de gând să construiască o mănăstire pentru bărbați și una pentru femei, la Băile Olănești. Prima va fi interzis părții feminine, pentru că va respecta astfel canoanele de la Muntele Athos. Finanțatorul echipei FCSB a fost însă contrazis de Arhiepiscopia Râmnicului, care a transmis că nu Becali este cel care va decide cine are acces.

Gigi Becali a stârnit multe controverse cu proiectele sale

Arhiepiscopia Râmnicului şi Primăria Băile Olăneşti au afirmat că, deocamdată, s-au demarat procedurile pentru întocmirea documentaţiei PUZ şi obţinerea avizelor necesare. „Domnul George Becali a solicitat Arhiepiscopiei Râmnicului acordul pentru construirea unei mănăstiri în judeţul Vâlcea, în apropierea Staţiunii Băile Olăneşti, manifestând intenţia de a ţine direct de Mănăstirea Frăsinei… În acest sens, Arhiepiscopia Râmnicului şi-a dat acordul şi va face demersurile pentru înfiinţarea acesteia.

În prezent, s-au demarat procedurile pentru întocmirea documentaţiei PUZ şi pentru obţinerea avizelor necesare”, se precizează în comunicatul Arhiepiscopiei Râmnicului.

A fost depusă documentația pentru obținerea uni PUZ

„În ceea ce priveşte autoritatea publică locală, a depus documentaţia pentru obţinerea unui PUZ, o solicitare, pentru certificatul de urbanism. Noi i-am cerut să obţină nişte avize, printre care planul urbanistic zonal, prin care va introduce în intravilan o parte din suprafaţa de teren deţinută, cea pe care urmează să construiască.

Deocamdată, nu este detaliat ce anume urmează să construiască. După introducerea în intravilan se va adopta o hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea PUZ-ului şi ulterior va avea documentaţia pentru a construi”, a spus și Sorin Vasilache, primarul din Băile Olănești, pentru „Adevărul”.

„Nu cred că episcopul ar fi de acord”

„Gigi Becali are o mamă, o soţie, trei fete pe care le divinizează, nu are cum să fie împotriva femeilor. Episcopul nu a dat aprobare în acest sens. Au scris, într-adevăr, la intrarea pe proprietate, că accesul este interzis femeilor. M-am gândit şi eu la acest lucru, dar nu cred că vreodată episcopul ar fi de acord şi, în plus, Becali este un familist convins”, a precizat, pe această temă, preotul Emilian Groșenoiu, conform sursei citate.