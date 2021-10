Gigi Becali vrea să fabrice medicamente anti-COVID-19: „Le fac în farmacia mea, le donez statului”. Monica Anghel a primit deja tratament de la afacerist

„De ce dați sute de milioane de euro dacă eu pot să vindec oameni cu 30, 50 de lei? Dar eu vă dau cadou, fără bani”, a transmis Gigi Becali, joi, subliniind că este gata să ofere statului român două medicamente necesare pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19. Afaceristul a spus că deține atât substanțele necesare fabricării tratamentelor, cât și rețeta și le prepară în propria farmacie.

„Dau cadou la toată țara”

„Dau cadou statului roman, pentru toti românii, arbidol şi ivermectină. Să ia legătura cu mine, am totul, atât substanța activă din care se produc cele două, cât şi reţeta de fabricaţie. Le fabric în farmacia mea. Dau cadou la toată țara. Doctorii mă sună și îmi cer medicamente: ivermectina și arbidol”, a declarat afaceristul.

„Dacă Becali vă promite donație, cadou, medicamente pentru toată țara, de ce nu mă lasă să le dau? Repet, donez statului român arbidol și ivermectină. De ce dați sute de milioane de euro dacă eu pot să vindec oameni cu 30, 50 de lei? Dar eu vă dau cadou, fără bani”, a mai adăugat Gigi Becali, reiterând că a luat decizia de a nu se vaccina împotriva coronavirusului.

Pe cine a salvat Gigi Becali cu ivermectină și arbidol

Una dintre persoanele ajutate de Gigi Becali este Monica Anghel, care după ce s-a vaccinat cu ambele doze, s-a infectat cu coronavirus. Solista a dezvăluit că nu s-a internat în spital, ci s-a tratat cu medicamentele pe care le fabrică afaceristul la propria clinică din București, cu ivermectină și arbidol.

„Sunt mai bine, dar încă mă lupt cu o amețeală care nu-mi dă pace. Nu am fost internată, sunt acasă. Din fericire sunt acasă. Este pentru prima dată când sunt infectată. Nu de alta, dar m-am vaccinat. Cu ambele doze de vaccin. Am luat legătura cu toată lumea după ce am fost testată pozitiv. Ei toți au ieșit negativi. Am avut un concert unde am stat în frig și am cântat în ploaie, dar am crezut că am răcit. Mi-am făcut testul simplu, ulterior am luat legătura cu medicul de familie, mai apoi am primit medicamente de la domnul Gigi Becali și mulțumesc foarte mult pentru asta. Copilul e negativ, dar trebuie să stea închis în casă cu mine pentru că este contact direct. Am vrut să învăț pentru că am foarte mult de învățat, dar nu pot din cauza amețelilor pe care le am pentru că nu pot să mă concentrez”, a spus Monica Anghel în luna septembrie.