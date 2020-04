„Povestea fabuloasă a româncei care a dat lovitura peste Ocean. A plecat în America pentru a-și îndeplini visul secret din copilărie, iar acolo a tras lozul câștigător.

Și-a cunoscut prințul. Și nu orice fel de prinț, ci unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei (n.r. – este vorba despre Jimmy Esebag,). Iar la scurt timp l-a și făcut tătic”, se arată pe antenastars.ro.

Sursa citată aminteşte că Lavinia Postolache și-a petrecut recent ziua de naștere, dar discret, alături de soț și de copilul lor.

Lavinia Postolache se învârte doar în cercurile exclusiviste de la Hollywood şi alături de soţul milionar participă doar la cele mai selecte petreceri.

Poate n-ar fi ajuns aici dacă n-ar fi fost admisă la Academia de Film din New York, moment care a coincis cu începerea visului american.

Cu răbdare, noroc şi muncă, ea a reușit în lumea cinematografiei de la Hollywood, iar de acolo totul s-a schimbat odată ce a intrat în contact cu celebritățile.

Căsătoria cu milionar francez, căruia i-a dăruit și un moștenitor, a venit firesc în urmă cu doar câţiva ani, iar în prezent el o tratează ca pe o regină. Regina sufletului său…

„Lavinia Postolache was born on April 21, 1989 in Pitesti, Romania. She is an actress and producer, known for Demonul de Neon (2016), Muse (2015) and Por Sofia (2016).Formerly Miss World Romania 2010, Lavinia Postolache moved to Hollywood, California and caught the attention of producer / director William Norton who cast her in her first feature film, False Colors”, se arată pe imdb.com.