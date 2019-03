Lovitura de graţie pentru Theresa May. Procurorul General a „ucis-o” şi „îngropat-o”

Premierul Theresa May a revenit optimistă la Londra, după ce a obţinut din partea UE câteva concesii. Omul ei de încredere i-a tăiat aripile.





Garanţiile obţinute de premierul britanic Theresa May din partea Bruxelles-ului nu au schimbat nimic din „riscul juridic” ca Marea Britanie să rămână blocată într-o uniune vamală cu UE după Brexit. Această afirmaţie, care îi aparţine procurorului general Geoffrey Cox, dă lovitura de graţie Theresey May şi acordului său cu UE. Avizul lui Cox va duce aproape cu certitudine la respingerea încă o dată a acordului încheiat de May cu UE.

Adăugările la acord, obţinute de May luni seara după o călătorie de urgenţă la Strasbourg, unde s-a întâlnit cu Jean-Claude Juncker, „reduc riscul” ca Marea Britanie să fie „pe termen nedefinit şi împotriva voinţei sale” prinsă în „plasa de securitate” (aşa-numitul „backstop”), a declarat Cox, într-un aviz înaintea votului.

Deputaţii britanici au cerut ca „plasa de securitate”, prin care s-ar evita revenirea unei frontiere fizice între cele două Irlande, să fie eliminată sau modificată, după ce la jumătatea lunii ianuarie au respins acordul May-UE cu un scor record în istoria britanică.

Susţinătorii Brexitului se tem că ţara lor ar putea rămâne prinsă „nelimitat” într-o uniune cu UE, deoarece această „plasă de securitate” implică o aliniere strânsă al întregului Regat Unit la regulile comerciale europene, în aşteptarea încheierii unui nou acord comercial.

Dacă (aşa cum este foarte previzibil) acordul May-UE va fi respins la vot de Parlamentul de la Londra, parlamentarii britanici vor fi chemaţi miercuri să voteze privind posibilitatea ieşirii din UE fără acord. Dacă şi această opţiune este respinsă, Parlamentul va vota din nou joi pentru o propunere de amânare „limitată” a datei Brexitului, programată oficial pentru 29 martie.

Dacă Parlamentul este de acord cu amânarea datei Brexitului, atunci cei 27 de membri UE trebuie să aprobe şi ei solicitarea. Bruxelles-ul a subliniat în mai multe rânduri că nu va accepta o amânare a datei Brexitului fără o motivare judicioasă din partea Londrei.

Dacă acordul său este respins, există şanse mari ca Theresa May să fie forţată să demisioneze şi să organizeze alegeri anticipate.

Kovesi, DECIZIE de ultima ora! Ce a cerut dupa ce a fost anchetata din nou la Parchet

Pagina 1 din 1