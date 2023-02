Lovitură cumplită pentru o mare handbalistă a României. Valeria Moronga face un apel disperat

Ce moment mai greu poate trăi o mamă, o familie decât să-l vadă pe mezin că suferă de o boală cumplită: leucemia. Micuțul Patrick luptă la nici cei trei anișori cu această boală care îi pune la grea încercare trupușorul. Totul a început în urmă cu aproximativ un an când pe corpul micuțului au început să apară niște mici pete vineții. Medicii au constatat că are un număr mic de trombocite, și au spus că are trombocitopenie.

Fiindcă starea lui Patrick se înrăutățea, mama micuțului a decis să meargă în Italia, la Genova, să vadă care e diagnosticul fiindcă o mamă simte când ceva e în neregulă cu puiul ei. Verdictul a fost cumplit: leucemie. Deși e călită în lumea sportului, Valeria Motonga, marea handbalistă a României care și-a încheiat cariera în 2016 la CSU Oradea a simțit că îi fuge lumea de sub picioare. A plâns mult și a pornit la luptă. O luptă grea de tot, fiindcă Patrick nici nu a răspuns inițial la tratamente, așa că acestea au trebuit schimbate și reluate. Aude și acum scâncetul copilului care putea să spună doar : <mă doale>. În mintea și în sufletul Valerie Motogna era proaspătă drama Anei Maria Șomoi, colega cu care are clubul de handbal, și care își pierduse fiica de 13 ani tot din cauza leucemiei.

Fiul Valeriei Motonga Beșe se confruntă cu leucemia

Fiindcă s-a constatat că boala poate recidiva oricând, micuțul a suferit deja un transplant de măduvă osoasă. Patrick trebuie să mai stea în spital până măcar în luna aprilie-mai, din cauza unor complicații apărute.

Fosta handbalistă, purtătoare a drapelului României la Olimpiada din 2008, a recunoscut la gsp.ro că „diagnosticul lui Patrick ne-a prins într-o perioadă mai slăbuță financiar. Nu mai e ca pe vremea când jucam. Am mai primit ajutor până am început să vindem din ce aveam din cariera de jucătoare. Ne-a prins bine ajutorul fiindcă proprietățile se vând cam greu.

Deocamdată, cred că totul a trecut de 100.000 de euro. Am făcut și o asigurare, care acoperă cam jumătate din costul transplantului. O asigurare unde vom achita 600 de euro pe lună până în 2037. Nu știm cât va costa totul. Dar nu contează, important e ca Patrick să se facă bine!”.

Îl poți ajuta pe Patrick donând într-unul din conturile de mai jos:

Nume: Pușcaș Motogna Vasile Gabriel

Cont Lei: RO92BTRLRONCRT0353543601

Cont Euro: RO42BTRLEURCRT0353543601