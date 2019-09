Sinisa Mihajlovici (50 de ani) continuă cea mai importantă luptă a vieții sale. Bătălia cu leucemia, o boală teribilă, care a lăsat urme adânci în sufletul și fizicul sârbului.

Sinisa a rămas antrenorul echipei Bologna și a avut parte de o surpriză. După victoria obținută la Brescia, scor 4-3, elevii lui Mihajlovici au oprit autocarul în fața spitalului unde se tratează tehnicianul și au început să-i scandeze numele: „Hai, Sinisa, ale, ale, ale!” La pauză, Brescia conducea cu 3-1.

„Datorită mentalității sale am reușit să jucăm în acest fel”

A fost momentul în care sârbul și-a sunat elevii și le-a transmis ce au de făcut pentru a reintra în joc. Mihajlovic era furios la pauză şi noi am preluat atitudinea asta. „Am încercat să ne folosim de acest lucru când am revenit pe teren. Datorită mentalităţii sale, am reuşit să jucăm în acest fel”, a povestit argentinianul Rodrigo Palacio.

„Am plâns foarte mult în aceste zile, dar nu-mi place când vine cineva să mă compătimească. Va dura ceva timp, dar mă voi recupera. Întotdeauna am jucat la victorie, atât în fotbal cât şi în viaţă. Voi învinge, nu am renunţat niciodată la luptă”, spunea Mihajlovici în momentul în care anunța că începe lupta pentru viață.

Sinisa a trăit momente teribile și în tinerețe. A fost afectat de războiul din Iugoslavia și a povestit în urmă cu șase ani cum i-a salvat viața unchiului său.

„Eram prieten cu Arkan”

Mama fostului mare fotbalist era croată, iar tatăl, sârb. „Prietenul meu cel mai bun mi-a distrus casa. Când părinţii au plecat din Vukovar la Belgrad, unchiul meu, fratele mamei, a sunat-o şi a ameninţat-o: «De ce-aţi fugit? Trebuia să rămâneţi să-ţi omor soţul, porcul sârb de rahat». După câteva luni, unchiul a fost prins de Arkan (n.r. – lider al unei grupări paramilitare sârbești), care voia să-l ucidă. I-au găsit însă numărul meu de celular. M-au căutat, aşa am reuşit să-i salvez viaţa. Eram prieten cu Arkan de când jucam la Steaua Roşie”, și-a amintit Mihajlovici, într-un interviu acordat pentru „Gazzetta dello Sport”. Arkan fusese liderul galeriei echipei Steaua Roșie Belgrad, iar Sinisa, unul dintre jucătorii reprezentativi ai „roș-albilor”.

Legendă la Belgrad

Sinisa Mihajlovici a făcut parte din echipa de aur a Stelei Roșii, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1991. La Belgrad a fost coechipier și cu MiodragBelodedici, apoi s-a transferat la AS Roma. A mai jucat la Sampdoria, Lazio și Inter Milano și a devenit celebru datorită numeroaselor goluri marcate din lovituri libere. A antrenat până acum la Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisabona.

