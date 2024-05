Sport Louis Munteanu, viitor incert după meciul cu CFR Cluj: „Nu pot să vă zic nimic”







Ultimul meci al lui Louis Munteanu în tricoul celor de la Farul i-a lăsat un gust amar fobalistului, după înfrângerea dureroasă pe care echipa de la malul mării a avut-o în fața celor de la CFR Cluj.

Louis Munteanu, viitor incert după meciul cu CFR Cluj

Louis Munteanu (21 de ani) a fost profund dezamăgit de înfrângerea usturătoare din Gruia. Farul a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-5 în ultima rundă a play-off-ului. Pentru Munteanu, aceasta a fost ultima partidă în tricoul Farului. Urmează să se întoarcă la Fiorentina, de unde a fost împrumutat la echipa lui Gheorghe Hagi. În acest sezon al Superligii, tânărul atacant a marcat de 12 ori, dintre care șapte au fost înscrise în play-off.

„Ne doream să terminăm altfel campionatul, dar, din păcate am fost zero din toate punctele de vedere în această seară. Ne pare rău față de suporteri, trebuia să fim concentrați și să dăm totul pe teren. Am luat gol repede, poate și asta a influențat rezultatul.

Voiam să termin campionatul cu capul sus, însă așa a fost să fie. Un meci foarte slab din partea noastră. Puteam mai mult în această stagiune, asta cred, cel puțin. Am fost campionii României, trebuia să ne descurcăm mai bine la anumite capitole. Ne-a transmis și Mister: în momentele cheie, nu am reușit să câștigăm”, a spus Louis Munteanu, potrivit GSP.

Deși susținea recent că va merge la Fiorentina, acum Louis Munteanu a fost rezervat în declarații atunci când a venit vorba despre viitorul său:

„Nu pot să vă zic nimic despre viitorul meu, merg în vacanță acum. Nu știu nimic în acest moment”.

Gigi Becali și Dan Șucu se duelează pentru serviciile atacantului Louis Munteanu.

Gigi Becali este dispus să ofere echipei din Serie A suma de 1,2 milioane de euro pentru un transfer permanent. Cu toate acestea, Fiorentina cere o sumă considerabilă pentru transferul lui Louis Munteanu. Conducerea clubului italian solicită pentru serviciile atacantului român de două ori mai mult decât este dispus să plătească Becali.

Italienii solicită 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv pe Louis Munteanu la echipa campioană din SuperLigă. Inițial, finanțatorul FCSB-ului, Gigi Becali, a declarat că gruparea din Serie A ar fi cerut 1,5 milioane de euro.

Dan Șucu manifestă și el interes în achiziționarea lui, iar Gigi Becali a trimis deja o ofertă către clubul italian. Conducerea toscanilor a declarat că este dispusă să prelungească contractul atacantului român, conform sport.ro.

Munteanu cotat de portalul Transfermrkt la 1,5 milioane de euro

Atacantul împrumutat la Farul Constanța este sub contract cu toscanii încă din 2020. Italienii l-au achiziționat de la echipa lui Gheorghe Hagi, plătind suma de 1,7 milioane de euro. În prezent, nu este clar dacă transferul lui Munteanu la FCSB va fi finalizat, având în vedere că și Dan Șucu s-a arătat interesat de serviciile internaționalului român.

Conform portalului Transfermarkt, atacantul român are o evaluare de 1,5 milioane de euro, o sumă apropiată de cea pe care Gigi Becali ar fi dispus să o plătească celor de la Fiorentina pentru serviciile acestui atacant în vârstă de 21 de ani.