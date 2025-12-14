Louis Ducruet, fiul prințesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco-Galatasaray. Doi suporteri, condamnați

Louis Ducruet, fiul prințesei Stephanie de Monaco, și doi dintre prietenii săi au fost agresați de doi suporteri ai formației Galatasaray după victoria AS Monaco, scor 1-0, în Liga Campionilor, marți seara. Incidentul a avut loc în zona VIP, în timp ce prietenii lui Ducruet se îndreptau spre toalete, potrivit turkiyetoday.com.

Cei doi agresori au fost judecați vineri și condamnați la două luni de închisoare cu suspendare și la trei ani de interdicție de a intra pe teritoriul Principatului Monaco. De asemenea, trebuie să plătească câte 1.000 de euro fiecărei victime: Louis Ducruet și unul dintre prietenii săi. Celălalt prieten nu s-a alăturat plângerii din teamă de represalii.

Louis Ducruet a declarat că a încercat să oprească conflictul și a fost agresat: „Am vrut să evit escaladarea bătăii. L-am prins din spate de piept, nu de gât, pentru a-l împiedica să-mi agreseze în continuare prietenul. Am primit pumni în față, în piept, în brațe. Mi-am temut pentru viața mea. Mi-a fost teamă că voi fi linșat.”

Salman B., unul dintre acuzați, a spus că a acționat în legitima apărare: „Vorbeam în turcă cu vărul meu. Nu am fost agresiv în niciun moment și nu am lovit pe nimeni. Prietenul domnului Ducruet s-a îndreptat agresiv spre mine, iar eu l-am împins. Apoi, domnul Ducruet m-a apucat de gât, strângându-mă din ce în ce mai tare. Eram strangulat și am încercat să mă apăr.”

Tatăl său, Hassan B., a adăugat: „Nu am lovit niciodată pe nimeni în viața mea. Am intervenit pentru a-mi scoate fiul din această situație.”

Instanța s-a bazat pe mărturia unui salvator al Crucii Roșii din Monaco, martor al altercației, și pe constatările medicale: Louis Ducruet și prietenii săi au avut între două și patru zile de incapacitate temporară de muncă, iar unul dintre acuzați o zi. Toți participanții nu erau sub influența alcoolului. Avocatul apărării a menționat că statutul princiar al lui Louis Ducruet a fost luat în considerare de instanță.

Datorită victoriei AS Monaco, echipa și-a păstrat șansele de calificare în etapa următoare a Ligii Campionilor, ocupând locul 19 înainte de a se deplasa la Bernabéu și de a primi vizita Juventusului pentru a încheia faza grupelor.