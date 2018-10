Loredna Chivu este DISPERATĂ. Planurile i-au fost SPULBERATE. Ce i-au INTERZIS procurorii

Fosta asistentă TV, Loredana Chivu trece prin momente extrem de dificile din viața ei. ar fi Vedeta este bănuită de complicitate la săvârșirea unor infracțiuni foarte grave. Ea a fost audiată de ofițerii DIICOT în calitate de suspect într-un dosar de fraudă informatică. Loredana Chivu cât și fostul ei iubit, Mihai Colesnicov au fost puși sub control judiciar și nu au voie să părăsească teritoriul României





De asemenea, vedeta este foarte supărată și din cauza faptului că anchetatorii i-au interzis să comunice și să se apropie de fostul ei iubit, Mihai Colesnicov, bărbatul despre care se zvonește că a implicat-o în mega-scandalul momentului, potrivit www.cancan.ro

Mai mult decât atât, blondina le-ar fi mărturisit apropiaților că îi este teamă că toată această poveste se va termina mai puțin plăcut și va ajunge în spatele grațiilor.

”Dacă declar ceva îmi fac singură rău. Nu am voie să vorbesc despre nimic. Cei de la poliție nu îmi dau voie să discut despre acest subiect, așa că nu vreau să declar nimic despre această situație”, a spus, recent, Loredana Chivu, în exclusivitate pentru

”Este adevărat că s-a creat nebunie pe pagina mea de socializare pentru că am postat imagini cu mine și Mihai, iubitul meu. E prima oară când fac asta. Am avut iubiți, am avut relații de lungă durată, relații care au ținut și câțiva ani, însă am preferat să-mi țin viața privată departe de ochii curioșilor. Acum am simțit să fac asta. Suntem împreună de doi ani, e adevărat că ne-am despărțit acum câteva luni, dar ne-am dat seama că nu putem unul fără celălalt.

Deși a trecut timpul, noi tot ne gândeam unul la celălalt… Nu obișnuiam să mă afișez cu iubiții. Cu Mihai am locuit doi ani în aceeași casă, am trăit ca o familie și n-a știut nimeni. Ne-am despărțit și iată că ne-am împăcat. Am pus la punct niște detalii, ca să nu mai existe discuții între noi, și am decis de comun acord să nu ne mai ascundem, să ne asumăm. Ne dorim să fim împreună, avem planuri serioase de viitor, ne dorim să ne achiziționăm o locuință împreună… și lucrurile să meargă de la sine, pe un făgaș normal”, a declarat Loredana Chivu

Despre Mihai Colesnicov, Lore nu a vrut să dea prea multe detalii. Tânărul are până în 30 de ani, e afacerist și pleacă destul de des în străinătate

Pagina 1 din 1