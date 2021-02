Loredana Groza s-a reinventat în Maldive! Cântăreața a postat o imagine uimitoare din Maldive, acolo unde se află în vacanţă. Ea este extrem de activă pe reţelele de socializare. Îi place să posteze imagini cu ţinute extravagante și provocatoare, potrivit România TV.

Loredana Groza a postat recent o imagine de zile mari din Maldive. Atracţia a fost sutienul invizibil pe care l-a purtat când a ieşit la un restaurant de fiţe. Accesoriul ei de culoarea pielii, decorat cu steluţe, a fost cheia ținutei care a făcut furori pe rețele.

De la începutul lui 2021, Loredana o ţine tot într-o vacanţă. Imediat ce am intrat în noul an, artista a ajuns la Tulum, Mexic, unde s-a distrat de minune cu prietenele.

Care este dieta ei: mute fructe, proteine și salate

Loredana este de admirat la propriu și la figurat. Face eforturi substanțiale pentru a fi în formă – mult sport și un regim de viață extrem de echilibrat. ”Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, spunea ea, cu ceva vreme în urmă, într-un interviu la Magic FM.

Dieta Loredanei poate părea restrictivă pentru multă lume, însă nu face foamea. La micul dejun, consumă fructe proaspete sau uscate și iaurt. Prânzul este compus în principal din proteine animale – carne slabă și pește -, însoțite de salată. La desert, preferă fructele. Cât despre cină, aceasta este formată, de obicei, din salate.

Cum își asumă operațiile estetice : se simte bine în pielea ei

Chiar dacă a fost foarte criticată pentru faptul că a apelat prea des la medicii esteticieni, Loredana Groza se simte bine în pielea ei. Totuși, nu a recunoscut niciodată că a apelat la bisturiu și susține că modul în care arată se datorează sportului și stilului de viață sănătos.

“Sportul, un regim alimentar sănătos și somnul sunt cele 3 must-uri pentru a fi mereu în formă. Trebuie să îți balansezi regimul, astfel încât organismul tău să nu simtă lipsa niciunui component de care are nevoie ca să funcționeze normal.Trebuie să îl «păcălești» . De asta, am renunțat la dietele drastice pe care le consider absolut dăunătoare; chiar dacă te ajută să pierzi în greutate foarte repede, la fel de repede pui kilogramele la loc, imediat ce începi să mânânci normal”, a declarat celebra artistă într-un interviu.