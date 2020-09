Luată la rost de unii fani, pe rețelele de socializare, pentru numeroasele operații estetice pe care și le-a făcut, Loredan Groza a ținut să vorbească despre acest subiect.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit contăreața, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

Cum reușește să își mențină silueta?

„Nu cred că e atât de simplu pe cât pare, cred că o femeie trebuie să aibă grijă în fiecare zi și în fiecare clipă de ea. Mai ales când ești și artistă, cu atât mai mult trebuie să vii în fața fanilor mereu fresh, mereu în formă, nu ai nicio scuză și nimeni nu acceptă o scuză din partea ta.

Eu am încercat, încă din copilărie, să am un stil de viață disciplinat, atât fizic, cât și mental, m-am învățat să îmi cultiv spiritul, să îmi antrenez vocea și, în același timp, și corpul. Pentru că o minte sănătoasă trebuie să fie într-un corp sănătos și sunt convinsă că această disciplină m-a ajutat să fac performanță în viață!

Eu văd muzica și cântatul la fel ca în cazul unui atlet de performanță, care nu poate spune pur și simplu că de mâine nu va mai face performanță, pentru că mereu va fi parte din el și, la fel, a fi cântăreț e o meserie pe viață! (…).

Vorba unui prieten, coregraful Răzvan Mazilu: <<Când mi-e mai greu, mă gândesc la tine, Lori, și atunci îmi dau seama că nu îmi mai e greu!. Nu e ușor să fii Lore fuckin’ dana>>. (râde) Sigur că am grijă ce mănânc, ce gândesc, pentru că degeaba ții diete dacă bârfești sau faci lucruri negative. Am niște reguli pe care le respect orice ar fi și de la care nu mă abat, nici măcar în vacanță”, a mai spus Loredana.