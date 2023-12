Loredana Groza, dezvăluiri despre ruptura cu PRO. Culisele despărțirii de Vocea României

Loredana Groza a dezvăluit care a fost motivul pentru care a plecat de la Pro TV. Artista a fost în juriul de la Vocea României, care a pregătit tinerii concurenți. La un moment dat a pus punct colaborării, iar despărțirea a fost destul de abruptă, luând prin surprindere fanii.

Artista a povestit cum a părăsit televiziunea din Bulevardul Pache Protopescu. Ea a vorbit despre împrejurările în care a renunțat la colaborarea cu show-ul Vocea României. Ruptura a fost bruscă, astfel că mulți dintre fanii ei și nu numai și-au pus întrebări. După o colaborare de șapte ani, Loredana Groza pus punct. Iar acum dezvăluie ce a determinat-o să ia o astfel de decizie.

Loredana Groza a povestit că plecarea a fost neașteptată, dar momentul i s-a părut oportun. Aceasta chiar dacă se pregătea de aniversarea a șapte ani de emisiune. Potrivit spuselor sale, despărțirea i-a fost sugerată, mai întâi, de persoane importante din trust. La început nu a dorit să-i dea curs, însă, mai apoi a decis că a venit momentul.

„A fost neașteptată plecarea mea, pentru că a venit într-un moment interesant, dar eu am avut mereu parte de schimbări radicale, niște mutări total imprevizibile pe multe planuri. Făceam de 7 ani Vocea României”, a declarat Loredana Groza, în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar.

Pentru Loredana Groza, despărțirea de Pro TV și Vocea României a reprezentat o altă oportunitate. Spune că emisiunea de la Pro TV nu-i mai aducea satisfacții și nici nu o ajuta să evolueze.

La scurt timp după despărțirea de Vocea României, Loredana a primit o ofertă din partea postului concurent, Antena 1. A acceptat, iar acum spune că a fost cea mai bună decizie de la momentul respectiv.

„Toată lumea voia să o ia în toate direcțiile și în ciuda acestei mișcări haotice care se crease, am zis că trebuie să rămân acolo, dar după doi ani mi-am dat seama că mă învârt în cerc, nu evoluez și mă învârt în aceeași direcție. Nu mai simțeam acea energie, vibrație, dorință comună. Nu mai era nimeni la Pro TV , dintre cei care au construit și au fost acolo de la început”, a completat artista.

Artista a povestit cum a decis să accepte oferta celor de la Antea 1 pentru a face parte din show-urile Next Star și XFactor. Ea a precizat că în trustul PRO, lucrurile se schimbaseră, oricum, și nu se mai regăsea.

„Când a venit propunerea Antenei, Next Star și XFactor am zis de ce nu. Dacă oricum acolo, sentimental, lucrurile nu mai erau cum fuseseră și simțeam că nu mă mai regăsesc am zis să încerc asta, e o posibilitate și să încerc ceva nou”, a mai spus artista.