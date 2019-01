ADIO, viața de PRINȚESĂ. BLESTEMELE aproape au RUINAT-O pe Loredana Chivu. Nu ar fi CREZUT că se va ajunge AICI

Până de curând, Loredana Chivu, celebra asistentă TV, trăia o viață la care mulți dintre noi doar visează. Încetul cu încetul, problemele au început să apară în viața ei. Anchetată de DIICOT într-un dosar de fraudă cu carduri bancare sau umilită de iubit – sunt doar două dintre neplăcerile de care a avut parte Loredana.





Motivul problemelor Loredanei ar fi reprezentat de blestemele pe care i le-a aruncat fosta iubită a lui Nicolae Guță, Dana Roba, care și-a găsit o nouă cale în viață: credința

După ce a devenit celebră în calitate de iubită a lui Nicolae Guță și s-a manifestat dezinvolt prin diverse emisiuni, Dana Roba și-a întors într-un final fața spre cer, pocăindu-se!

„Am să mă rog la Dumnezeu pentru Loredana Chivu ca Dumnezeu s-o scoată din preacurvie și păcatele pe care le face. Așa cum a murit pentru mine, Hristos a murit și pentru păcatele ei. Tot ce i se întâmplă, este un Dumnezeu care pe mine mă iubește. Nu poate ea, care trăiește într-o viață destrăbălată, Dumnezeu s-o asculte. Este normal ca atunci când vii și te iei de copiii lui Dumnezeu, să-ți întoarcă înapoi nuiaua. Dumnezeu are nuiele pentru fiecare”, scrie Cancan.

„La un simplu search pe google, aflați cine a fost această doamnă evlavioasă care mai nou se roagă pentru răul oamenilor pe care-i cunoaște. Vezi că dacă dai în mine o să-ți fie mai rău de acum încolo. Tu nu dai în mine, dai în Hristos! De acum încolo dacă vreți să faceți rău cuiva, apelați aici la …… omul diavolului ești tu!”, spunea Loredana Chivu despre rivala sa.

Între cele două „dive” a urmat un schimb de replici acide.

Dana Roba: „Dumnezeu îi poruncește, nu o roagă frumos să se pocăiască. Doamne, dar ce pocăită erai cu asta în gură… dar eu nu mă supăr”.

Loredana: „Eu n-o sa mă pocăiesc niciodată, cred în Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, dacă n-aș avea credință probabil n-aș mai fi aici”.

Dana Roba: „Hai s-o auzim și pe ea cu numele lui Dumnezeu. Ea m-a acuzat că am botox și silicoane, eu nu am”.

Loredana Chivu: „N-am acuzat-o, ea mi-a zis că îmi fuge gura. Mă jignea pe mine că am eu gura strâmbă și voia să ajungă să se laude că are sânii naturali, de parcă ne interesează pe noi de cât are țâțele pocăita asta, că așa fac pocăitele, se lauda la TV cât au țâțele”.

Dana Roba: „Când îți bați joc de pocăiți… eu nu-mi bat joc de tine, Dumnezeu și-a bătut joc de tine”.

Loredana: “Dumnezeu și-a bătut joc de mine??? De tine își bate joc diavolul, fii atentă!”

Elena Udrea a stârnit controverse, după publicarea unei fotografii! Ce au observat oamenii

Pagina 1 din 1