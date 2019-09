Loredana Chivu încearcă, pe cât posibil, să nu țină cont de de gurile rele și să își trăiască viața așa cum îi face plăcere. Vedeta spune că este o persoană foarte credincioasă și nu consideră că fotografiile postate sunt deocheate sau ținuta purtată nepotrivită.

„De fiecare dată când fac un lucru, bun sau rău, sunt judecată. Acum o săptămână am fost la o mănăstire, la Arsenie Boca, merg acolo de câte ori pot. Mi-am postat câteva poze, e un loc de pelerinaj, toată lumea merge și face poze. Nu consider că erau deocheate sau aveam o ținută nepotrivită.

Am mers la mormânt, m-am rugat. Când am coborât am făcut câteva poze. L-am publicat pe internet unde răutăcioșii au început cu gura mare, eu nu am timp și energie să am gânduri negative despre alți oameni. Nu este genul meu să fiu afectată de acești oameni care sunt răutăcioși, mă știu pe mine.

Asta cu credința și cu biserica ține cu fiecare dintre noi, nu mă aștept să mă laude cineva că am fost acolo. E un lucru pe care îl consider perfect normal. Dacă ar avea ei credință ar ști că nu e bine să arunce cu pietre, e corect să nu judecăm. Nu m-am enervat, am răspuns doar pentru cei care comentează pozitiv”, a declarat Loredana Chivu, la Agenția Vip.

