De fiecare dată, părerile fanilor sunt contradictorii, iar acest lucru se observă pe paginile de socializare al Loredanei.

Loredana Chivu face casă bună cu operațiile estetice, iar mai nou și-a pus ceva „g răsime” în posteriorul bombat pe care îl prezintă la intervale regulate de timp.

Recent, blondina a postat pe pagina de socializare o fotografie în care este îmbrăcată în alb, afișându-și picioarele „nesfârșite” – și scoate în evidență… chiar posteriorul. Dacă unii au zâmbit în barbă, alții au felicitat-o.

„Magic woman”, ”incredibil de frumoasă și sexy” au fost unele mesaje adresate vedetei.

Loredana și-a schimbat silicoanele de trei ori până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale, blondina și-a făcut rinoplastie, injectându-și și buzele & posteriorul de care este atât de mândră.

„O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu, potrivit cancan.ro

