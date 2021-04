Loredana Chivu este aproape de nerecunoscut, după operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Iar ultima operaţie i-a pus capac. Din acest motiv aceasta este hotărâtă să dea în judecată o clinică care a opera-o după ce a fost mutilată.

De-a lungul timpului fosta asistentă TV și-a schimbat silicoanele de trei ori, și-a făcut rinoplastie, şi-a injectat buzele și posteriorul (foto), şi este cu adevărat mulţumită.

Vedeta și-a dorit să arate ca o păpușa Barbie. Şi pentru a arăta aşa vedeta a fost nevoită să treacă pragul clinicilor de mai multe ori pentru a obţine ceea ce şi-a propus: un corp perfect. De data aceasta n-a ieşit cum trebuie operația şi este nevoită să de-a în judecată clinica cu pricina.

Loredana Chivu, Facebook.

Potrivit informațiilor din presa mondenă, Loredana Chivu a suferit o intervenție estetică ce a avut repercursiuni asupra sănătății sale şi va cere daune morale de 300.000 de euro. Contactată de jurnaliştii de la Antena Stars, fosta asistentă TV a mărturisit că nu își dorește să ofere prea multe detalii despre procesul pe care îl va deschide împotriva clinicii în cauză, dar a ținut să precizeze că este dispusă sa meargă până în pânzele albe pentru a i se face dreptate! În timp ce ea este mândră din cale-afară de modul în care arată, internauții care au văzut ultimele poze postate de ea pe contul său de socializare nu au aceeași părere și au pus-o la zid pentru fizicul său, comparând-o chiar cu un robot.

Loredana Chivu, despre opraţiile sale

„O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa.

Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine.

La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu.