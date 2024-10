Monden Lolrelai de la iUmor a câștigat procesul cu medicul. Rugămintea neașteptată a mamei ei, înainte de a muri







Lolrelai, fostă concurenta la iUmor, care l-a acuzat pe medicul stomatolog Costin Iulian Berechet de agresiune și abuz, a câștigat în instanță după cinci ani de luptă. Ștefania Costache (numele adevărat) a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare despre tot ceea ce i s-a întâmplat.

Lolrelai: Medicul a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Lolrelai a scăpat de coșmar după cinci ani de procese cu medicul care a abuzat-o. Tânăra spune că medicul „a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare și va trebui să îmi dea și daune morale”. Numai că, spune ea „deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Nu am luat niciun ban, momentan”.

Despre medic a mai spus că deocamdată „el este liber, a avut dreptul să facă apel, și a făcut. Sper din tot sufletul ca până la sfârșitul anului să terminăm odată cu asta și să fie închis” , a declarat Lolrelai.

Ea recunoscut că „e foarte greu să demonstrezi un abuz din care tu nu îți amintești nimic, în care nu există imagini cu ce s-a întâmplat. Eu am fost un caz norocos într-o situație nefericită pentru că am avut acea probă ADN a medicului”.

Lolrelai: Medicul a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Sursa foto: Facebook

Ștefania Costache i-a îndeplinit dorința mamei sale

Lolrelai filmase a declarat că „a apărut pentru prima dată pe sticlă la cinci zile distanță de cele întâmplate. Eu plângeam și a trebuit să filmez zâmbitoare și să spun că apar la emisiune”.

Lolrelai: Medicul a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Sursa foto: Facebook

La acea vreme, mai spune fosta concurentă, „nu voiam să-mi spun atunci povestea. Le-am spus producătorilor că abia ce am ieșit și eu pe sticlă, vreau să fiu văzută ca o fată veselă, ca o fată sexy, nu vreau să spun povestea asta. Și atunci am avut discuția cu mama și mi-a spus: Mamă, nu există să te temi tu de ce spune lumea. Tu trebuie să faci tot ce îți stă în putință să-l închizi pe ăsta. Promite-mi că asta vei face pentru că eu am crescut o luptătoare”.

După câteva luni după ce a murit mama ei, și-a dat seama „că fără să ies public. nu voi reuși. Am pornit pe acest drum al blamării, un drum greu care a durat cinci ani. Iar acum pot să spun, da, am reușit (...). Probabil că a fost nevoie de toți anii aceștia și de lupta asta” , a concluzionat Lolrelai în interviul pentru cancan.ro.