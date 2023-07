Logoul de 16.000 de euro al stațiunii Mamaia. Cum a fost atribuit contractul

Noul logo al stațiunii Mamaia a fost prezentat vineri de către Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Aceasta a fost recent înființată de către Primăria Constanța și condusă de George Măndilă, unul din consilierii primarului Vergil Chițac.

Achiziția noului logo a costat puțin peste 16.000 de euro (fără TVA) și a fost atribuită direct societății Blue Sky Advertising, din Cluj-Napoca, deținută de Maria Emanuela Huruială și Antreprevision Hub (Mariana Ruscan și Radu Lupaș Călin).

Doi pescăruși în loc de trei

Dezvăluirile din presă au arătat că logoul prezentat de firma clujeană este luat de pe stock. Însă, spre deosebire de sigla stațiunii Mamaia, pe care apar trei pescăruși stilizați, în designul de stoc de pe Freepik sunt doi pescăruși. Imaginile Freepick pot fi luate gratuit pe baza unui abonament de 15 euro pe lună.

Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logo-ul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, și nu a fost ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP, potrivit dobrogealive.ro.

Dupa dezvăluirile din presă, Primăria Constanța a anunțat că renunță la achiziția logoului. „Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania”, a transmis primăria.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru dobrogealive.ro administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.

Huruiuală a avut ’o intrare’ la primarul Constanței?

Într-o discuție telefonică cu Ziar de Cluj, Emanuela Huruială a repetat că își asumă “responsabilitatea” pentru cele întâmplate.

Emanuela Huruială a declarat că a ajuns la Primăria din Constanța ca să ia contractul cu ajutorul unei “prietene din București”. Rugată să numească acea persoană, Huruiala a preferat să închidă brusc discuița.

Emanuela Huruială (nume înainte de căsătorie: Emanuela Istrate) este din Pașcani și de câțiva ani e șefa unei agenții de publicitate și branding. Partenerul ei din firmă este Radu Lupaș, implicat într-un proiect politic.