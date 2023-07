Noul logo al stațiunii Mamaia costă, de fapt, câțiva dolari. Cum s-a ajuns la 16.000 de euro

Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța, înființată de administrația locală cu sprijinul a trei asociații din HoReCa și condusă de Goerge Măndilă, unul dintre consilierii primarului Vergil Chițac (PNL), a anunțat, vineri, 14 iulie, că stațiunea Mamaia are un nou logo. Rebranduirea stațiunii de la malul mării a costat municipalitatea nu mai puțin 16.000 de euro, iar firmele care s-au ocupat de noul logo sunt Blue Sky Advertising, din Cluj-Napoca, deținută de Maria Emanuela Huruială și Antreprevision Hub, deținută de Mariana Ruscan și Radu Lupaș Călin.

Logo-ul prezentat de primărie este, de fapt, o machetă vectorială care poate să fie cumpărată de pe mai multe site-uri de specialitate și asupra căreia se pot face diferite intervenții. Acest lucru înseamnă că noul logo nu este original și nici nu a fost conceput special pentru stațiunea Mamaia. În plus, acesta este deja folosit pentru promovarea mai multor destinații turistice sau business-uri, unul dintre ele fiind un dezvoltator imobiliar de lux din Costa Rica.

Explicațiile Primăriei Constanța privind noul logo

Primăria Constanța a ținut să clarifice această situație și a transmis că deține licența de utilizare a logo-ului. Este important de precizat că orice utilizator poate să folosească o imagine de pe aceste site-uri de profil dacă achită o sumă de bani.

„Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising SRL, deținem licență și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând ca toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii”, a transmis Primăria Constanța.

În același timp, managerul formei Blue Sky a recunoscut că logo-ul a fost cumpărat de pe un un site de specialitate și că nu a fost realizat special pentru stațiunea Mamaia, precum se precizează în descrierea achiziției de pe SEAP. „Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial”, a spus Maria Emanuela Huruială pentru Dobrogealive.ro.