Locurile de joacă din Sectorul 4, curățate și igienizate de angajații societății Totul Verde

Locurile de joacă din Sectorul 4, curățate și igienizate de angajații societății Totul Verde

Imediat ce temperaturile au început să fie mai blânde, în Sectorul 4 a debutat o amplă campanie de curățare și igienizare a locurilor de joacă pentru copii, spații de care se ocupă, în mod exclusiv, angajații companiei Totul Verde, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4.

Sursa foto: Primăria Sectorului 4

Aceștia sunt deja la lucru în teren, unde îndepărtează toate urmele lăsate de vremea capricioasă care a pus stăpânire pe București în ultimele luni: strâng crengi și frunze, mătură aleile, curăță spațiile verzi și igienizează aparatele de joacă.

Astfel, copiii, părinții și bunicii pot folosi locurile de joacă în deplină siguranță, fără riscuri pentru sănătatea sau integritatea lor fizică.

Despre acest subiect a vorbit recent și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii ce surprind la muncă angajații societății Totul Verde.

„Că tot s-a mai încălzit puțin, colegii de la Totul Verde au pregătit locurile de joacă, pentru ca micuții Sectorului 4 să le găsească îngrijite și curate. Îi veți vedea la lucru și astăzi, și în zilele următoare, așa cum fac în mod obișnuit, nu doar în spațiile destinate exclusiv copiilor, ci și în grădinile de bloc sau în parcuri”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Postarea edilului a generat reacții pozitive din partea internauților, care au apreciat activitatea angajaților de la salubrizare și i-au felicitat pentru munca intensă și importantă pe care o depun pentru ca Sectorul 4 să fie permanent curat și îngrijit.

 

