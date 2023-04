Locul din casă unde trebuie să pui frigiderul. Facturile la energie vor scădea semnificativ

Foarte puține știu că frigiderul nu trebuie plasat în orice loc din casa ta pentru că factura la curent riscă să fie din ce în ce mai mare. Electrocasnicul are nevoie de ventilație pentru a funcționa în mod normal. Eficiența lui energetică poate scădea în cazul în care este plasat într-un loc greșit. „Dacă frigiderul dvs. nu are ventilația potrivită sau nu are spațiu în jurul său, atunci acest lucru poate duce la scăderea eficienței energetice cu până la 15%.”, au explicat experții de la Repairaid.

Principala sarcină a unui frigider este de a menține alimentele reci în așa fel încât acestea să nu se strice. În cazul în care electrocasnicul nu are suficient de multă ventilație, frigiderul va depune mult mai mult efort pentru ca produsele să rămâne reci. În cazul în care acesta are un flux de aer constant, aparatul va putea regla corect temperaturile din interior și va funcționa precum trebuie.

Unde trebuie să îți plasezi frigiderul

Un studiu realizat de cercetătorii de la Cambridge Energy a arătat că frigiderul trebuie amplasat într-o zonă răcoroasă și ventilată. Dacă electrocasnicul va sta într-un astfel de loc, el va consumă cu aproximativ 216 kWh mai puțină energie într-un an. Acest lucru se va vedea și în facturile tale care vor scădea cu aproximativ 337 de lei. Același studiu a arătat că frigiderul trebuie ținut cât mai departe de aragaz.

În plus, este indicat ca aparatul să nu fie expus la lumina directă a soarelui pentru că orice lucru care va încălzi frigiderul va face ca acesta să depună mai mult efort pentru a răci alimentele. Mai mult decât atât, o ventilație corespunzătoare poate face ca frigiderul să nu mai funcționeze deloc, iar costurile pentru reparații vor fi destul de costisitoare. În plus, este foarte important să elimini orice lucru depozitat deasupra aparatului pentru ca aerul cald să nu rămână blocat. Cel mai bine este să lași frigiderul în cel mai răcoros loc din bucătaria ta, potrivit The Sun.